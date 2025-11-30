Hoa hậu Thanh Thủy ghi điểm cực mạnh nhờ một hành động dành cho Kiều Duy trong hậu trường

Trong đêm chung kết Miss International 2025, Hoa hậu Kiều Duy đã trắng tay, không lọt vào Top 20 và cũng không có giải thưởng phụ nào. Chính Kiều Duy cũng rất buồn vì hành trình không trọn vẹn của mình nên khi gặp Thanh Thủy trong hậu trường, cô đã khóc nức nở.

Hoa hậu Thanh Thủy đã nhanh chóng ôm Kiều Duy, nhẹ nhàng vỗ về thay cho lời an ủi, bản thân Miss International 2024 cũng rơm rớm nước mắt vì thương Kiều Duy đã nỗ lực hết sức nhưng không nhận được kết quả như ý. Khi Thanh Thủy chia sẻ clip này lên trang cá nhân, netizen đã gửi lời động viên Kiều Duy cũng như khen ngợi Thanh Thủy hành xử rất tinh tế, ấm áp.

Bởi trong đêm chung kết, Thanh Thủy rất bận rộn khi chuẩn bị cho màn final walk rồi sau đó là trao vương miện cho người kế nhiệm. Dù vậy, cô vẫn dành thời gian để an ủi dỗ dành Kiều Duy. Thanh Thủy còn ngỏ lời mời Kiều Duy về chung phòng với mình để tiếp tục chăm sóc, động viên Kiều Duy, để nàng hậu đỡ buồn bã trống vắng.

Không chỉ ghi điểm với hành động ấm áp dành cho Kiều Duy, Thanh Thủy còn được khen khéo chọn trang phục final walk. Bộ áo dài trắng đính kết những cành hoa anh đào đã pha trộn hài hòa những nét đẹp của Việt Nam, Nhật Bản. NTK Lê Thanh Hòa tiết lộ trang phục nặng tới 10 kg do đính kết pha lê, hạt cườm kín toàn bộ áo để tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn.

Dù khoác lên người bộ áo dài siêu nặng, Hoa hậu Thanh Thủy vẫn sải bước rất nhẹ nhàng, thanh thoát trên sân khấu đặc biệt và ý nghĩa nhất của mình.