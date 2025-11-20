Hoa hậu Hương Giang trình diễn thế nào trong đêm Bán kết Miss Universe 2025?

HHTO - Cuộc thi Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74) đã đi tới những đêm thi quan trọng, chuẩn bị cho đêm Chung kết cuối cùng. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang đã có màn thể hiện thế nào trong phần thi Trang phục Dân tộc, trình diễn Áo tắm và Trang phục Dạ hội?

Trong ngày 19/11, các phần thi quan trọng của Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74) đã chính thức diễn ra, bao gồm phần thi trình diễn Trang phục Dân tộc và đêm Bán kết.

Hoa hậu Hương Giang gây bất ngờ khi lựa chọn áo dài trắng trong phần thi Trang phục Dân tộc. Nàng hậu khoác lên mình tà áo dài trắng, để tóc xoã thẳng đơn giản, dắt theo chiếc xe đạp và chùm hoa phượng vĩ đỏ rực ở giỏ xe. Hình ảnh đã trở thành biểu tượng của tuổi trẻ, cho sự ngây thơ và cho những hoài bão đầu đời. Khi còn ở độ tuổi cắp sách, Hương Giang cũng từng mơ ước được khoác lên mình tà áo dài như bao thiếu nữ Việt Nam khác, nhưng ước mơ ấy từng vượt khỏi tầm với.

Và tại Miss Universe 2025, cô chọn xuất hiện cùng tà lụa trắng giản dị ấy, như thể bước ra từ chính tuổi trẻ của mình khi những ước mơ lặng lẽ đang trở thành hiện thực. Đi kèm là lời nhắn gửi nhẹ nhàng: Đừng quên trân trọng những điều mình đang có, bởi đôi khi điều ta cho là bình thường lại chính là ước mơ mà ai đó đã gìn giữ suốt một quãng dài.

﻿ Trang phục dạ hội của Hương Giang cho đêm Bán kết Miss Universe 2025.

Trong đêm Bán kết sau đó, Hương Giang đã có màn thể hiện tự tin, thần thái đỉnh cao, nhận được nhiều lời khen của fan sắc đẹp, mặc dù trang phục dạ hội của nàng hậu gây ý kiến trái chiều.

Hoa hậu Hương Giang trong phần trình diễn Áo tắm.

Hương Giang trình diễn trang phục dạ hội. Nàng hậu sải bước nhẹ nhàng, thần thái sang trọng, tự tin.

Trang phục dạ hội của Hương Giang gây một số ý kiến trái chiều do màu sắc và kiểu dáng thiếu nổi bật trên sâu khấu, và khiến cho một số lợi thế về hình thể của Hương Giang bị biến mất.