Hoa hậu Hoàn vũ mới đăng quang đối mặt hàng loạt tố cáo

TPO - Tân Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch gây tranh cãi dữ dội sau khi đăng quang. Khán giả và hàng loạt chuyên gia, người trong cuộc phẫn nộ, nói cô được dọn đường để thành hoa hậu, suốt chặng đường thi không có gì nổi bật ngoài ồn ào với ông Nawat.