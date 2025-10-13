Hỗ trợ tâm lý cho quân nhân Việt Nam trở về từ châu Phi

TPO - Theo lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, việc hỗ trợ tâm lý hậu triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các quân nhân tái hòa nhập thuận lợi với gia đình, đồng đội và môi trường xã hội sau một năm công tác trong điều kiện khắc nghiệt của châu Phi.

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tổ chức trao đổi kinh nghiệm về hỗ trợ tâm lý cho quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ).

Đại biểu hai nước tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có đại biểu một số cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam; cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 mới hoàn thành nhiệm vụ GGHB LHQ tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) và phái bộ UNMISS (Nam Sudan).

Cùng dự có các chuyên gia tâm lý của Lực lượng Quốc phòng New Zealand do Trung tá Không quân Jen Atkinson - Trưởng Phòng Tâm lý học Tác chiến làm Trưởng đoàn; đại diện Đại sứ quán New Zealand và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng New Zealand tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam.

Theo Cục GGHB Việt Nam, hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tâm lý cho quân nhân sau khi tham gia hoạt động GGHB LHQ; đồng thời thảo luận những bài học kinh nghiệm liên quan đến hỗ trợ tâm lý quân nhân thông qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ GGHB LHQ; thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực GGHB giữa Việt Nam và New Zealand.

Tại đợt trao đổi kinh nghiệm lần này, các chuyên gia đến từ New Zealand sẽ trao đổi với cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 nhằm thu thập dữ liệu, xây dựng chương trình hỗ trợ tâm lý cho quân nhân Việt Nam; nghiên cứu chuyển giao nội dung từ Chương trình Hỗ trợ tâm lý cho triển khai lực lượng Quốc phòng New Zealand để áp dụng phù hợp cho lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Như Cảnh - Phó Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, cho biết chương trình hướng tới các thành viên của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 - những người vừa kết thúc một năm làm nhiệm vụ tại khu vực Abyei và Nam Sudan.

Theo Đại tá Nguyễn Như Cảnh, việc hỗ trợ tâm lý hậu triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các quân nhân tái hòa nhập thuận lợi với gia đình, đồng đội và môi trường xã hội sau một năm công tác trong điều kiện khắc nghiệt của châu Phi.

Những trải nghiệm thực địa, dù đáng tự hào, cũng có thể để lại những ảnh hưởng tâm lý sâu sắc. Sự thay đổi về nhịp sống, môi trường, cảm xúc sau khi trở về là điều cần được quan tâm đúng mức.

“Việc tổ chức hoạt động trao đổi chuyên môn lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Quốc phòng Việt Nam tới sức khỏe tinh thần của lực lượng GGHB, đồng thời cho thấy sự hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và New Zealand trong lĩnh vực này”, Đại tá Nguyễn Như Cảnh nhấn mạnh.

Cũng theo Cục GGHB Việt Nam, về hợp tác trong lĩnh vực tham gia hoạt động GGHB LHQ giữa Việt Nam và New Zealand, thời gian qua Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết và triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác huấn luyện GGHB; thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và trao đổi chuyên môn về lĩnh vực này.

Phía Việt Nam đề nghị New Zealand tiếp tục mời Việt Nam cử sĩ quan tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn, diễn tập về GGHB LHQ, các hội thảo trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn gìn giữ hòa bình tổ chức tại New Zealand; đồng thời mong muốn New Zealand tiếp tục dành các suất học chỉ huy tham mưu cho các sĩ quan Việt Nam nhằm nâng cao năng lực phục vụ cho sĩ quan Việt Nam ứng tuyển vào các vị trí làm việc tại Trụ sở LHQ.