Người lính

Google News

Hình ảnh xúc động ngày chia tay quân - dân vùng lũ

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong ngày 12/10, nước đã rút, công tác khắc phục hậu quả bão lũ đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị thuộc Trung đoàn 12, Quân khu 1 tạm biệt đồng bào vùng lũ Lạng Sơn để trở về đơn vị. Buổi chia tay xúc động, đong đầy tình cảm quân - dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo), từ ngày 7/10/2025, trên địa bàn các xã ở Lạng Sơn xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kèm theo gió mạnh, gây ngập úng nhiều nơi. Được sự hỗ trợ của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung Đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Nhân Lý cùng nhiều đơn vị Quân đội khác thuộc Quân khu 1 đã có mặt.

558505425-122136357830933032-8844532298199611816-n.jpg
Hình ảnh lực lượng vũ trang lăn lộn với bùn đất, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho người dân.
tp-l7.jpg
Bộ đội tặng quà, hỗ trợ người dân sau lũ.
a7.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 thực hiện phương châm "đi đủ, về đủ" giúp dân hiệu quả, trở về an toàn.

Bằng nhiệt huyết, trách nhiệm, các cán bộ, chiến sĩ có ở mọi nơi, từ những điểm ngập sâu, khu dân cư bị cô lập đến những tuyến đường bị chia cắt để giúp cứu hộ, di chuyển người dân Lạng Sơn đến nơi an toàn, tiếp tế lương thực, nước uống, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, lội bùn dọn dẹp, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, sửa sang nhà cửa, trường học. Hình ảnh ấy đã để lại trong lòng nhân dân niềm xúc động, cảm phục và trân trọng trước tinh thần “vì dân phục vụ” của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

tp-a4.jpg
Lãnh đạo xã Hữu Lũng gặp mặt chia tay, cảm ơn Trung đoàn 12.
tp-a5.jpg
Bà Lê Thùy Dung (hàng đầu) - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hữu Lũng, tri ân cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12.
tp-a2.jpg
Cán bộ, người dân xúc động tạm biệt các chiến sĩ đã "3 cùng" với nhân dân vùng lũ.
a6.jpg
Bộ đội bịn rịn chia tay người dân, trở về đơn vị.

Bà Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hữu Lũng, chia sẻ: Trong thời gian làm nhiệm vụ tại xã, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 đã tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền hỗ trợ nhân dân các điểm ngập lụt, cung cấp đồ ăn, nước uống, di chuyển người dân đến nơi an toàn, đồng thời tham gia dọn dẹp môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, giúp các hộ dân dọn bùn đất, sửa sang lại nhà cửa và trường học.

“Dù thời tiết mưa gió, điều kiện khó khăn, song các anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, không ngại gian khổ, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân. Qua đây, tình quân - dân keo sơn, nghĩa tình, bền chặt”, bà Lê Thùy Dung nhấn mạnh.

tp-a8.jpg
Các em học sinh đứng ven đường, cầm sẵn quà để tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12.
tp-a3.jpg
Người dân vẫy cờ hoa, xúc động chia tay bộ đội.
tp-a9.jpg
Vẫy chào đoàn quân trở về đơn vị.

Trong ngày 12/10, sau khi hoàn thành thành nhiệm vụ, đoàn công tác của Trung đoàn 12 chia tay bà con vùng lũ để trở về đơn vị. Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tổ chức buổi gặp mặt, cảm ơn và từng hàng người đứng hai bên đường vẫy cờ hoa, lưu luyến tiễn biệt. Những hình ảnh xúc động, ngập tràn tình thương yêu, kính trọng, biết ơn của nhân dân xứ Lạng đối với những người lính thật thiêng liêng, cao cả.

Người dân vùng lũ Hữu Lũng xúc động đứng hai bên đường chia tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12. (video do người dân cung cấp).
Nguyễn Duy Chiến
#Hỗ trợ nhân dân sau lũ lụt #Tinh thần chiến sĩ quân đội #Hợp tác quân dân #Hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả #Tình cảm quân dân #Vai trò của lực lượng vũ trang #Hình ảnh xúc động chia tay #Phối hợp giữa chính quyền và quân đội #Giúp đỡ cộng đồng vùng lũ #Tinh thần trách nhiệm của bộ đội

