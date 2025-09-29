HIEUTHUHAI "xây nhà chung" cùng SUNDAYs với nền tảng riêng, sử dụng thế nào?

HHTO - HIEUTHUHAI ra mắt Fandom Platform nhân dịp sinh nhật 26 tuổi, mang đến "ngôi nhà chung" cho SUNDAYs. Ở chiều ngược lại, fan đã bắt đầu chuyến tham quan nhà mới, đưa ra một vài gạch đầu dòng hướng dẫn sử dụng.

Đúng dịp sinh nhật tuổi 26 - ngày 28/9, HIEUTHUHAI chính thức ra mắt Fandom Platform. Đây là món quà đặc biệt anh dành tặng cho cộng đồng người hâm mộ SUNDAYs. Đồng thời khẳng định bước đi mới trong việc xây dựng fandom chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

HIEUTHUHAI hạnh phúc chia sẻ: "Một không gian vượt thời gian, nơi giọng nói trở nên hòa hợp, những kỷ niệm biến thành câu chuyện và những khoảnh khắc tỏa sáng như một".

Thông qua Fandom Platform, HIEUTHUHAI dự định sẽ chia sẻ những nội dung chính thức về các hoạt động nghệ thuật và tập trung cập nhật các thông tin mới. Nền tảng cũng sẽ đóng vai trò như một "ngôi nhà chung", nơi các fan có thể theo dõi thông báo, tiếp cận nội dung độc quyền, tham gia các hoạt động cộng đồng và cùng đồng hành với nghệ sĩ trong những dự án lớn.

HIEUTHUHAI bày tỏ: "Chào mừng các bạn SUNDAYs đã có mặt tại đây - ngôi nhà chính thức của chúng ta. Sắp tới sẽ có rất nhiều điều thú vị, cực kỳ đặc biệt xảy ra ở trong ngôi nhà này. Hy vọng mọi người sẽ cùng nhau chờ đợi, cùng nhau xây dựng, cùng nhau góp sức cho ngôi nhà này nhé". Đáng chú ý, hé lộ của HIEUTHUHAI về một "Big project is coming soon" (tạm dịch: Dự án lớn đang đến gần) đã nhanh chóng khiến cộng đồng fan háo hức và kỳ vọng.

Giao diện của Fandom Platform tại <hieuthuhai.ai> được thiết kế trực quan, dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Ở trang The Artist, khán giả có thể nhìn lại hành trình và âm nhạc của HIEUTHUHAI, từ các sản phẩm đã phát hành cùng thành tích nhạc số ấn tượng cùng nhiều giải thưởng cho đến vai trò đại sứ thương hiệu hay hình ảnh thời trang nổi bật.

HIEUTHUHAI hóm hỉnh cho biết Fandom Platform mới làm ra, gọi là nhà nhưng "mới được có cái móng, chứ chưa có gì".

Trong trang Content, người hâm mộ được cập nhật nhanh chóng các thông báo chính thức từ HIEUTHUHAI, đặc biệt là một số nội dung độc quyền chỉ có trên Fandom Platform. Đến trang Spotlight, người hâm mộ sẽ đón đọc những thông tin thú vị xoay quanh HIEUTHUHAI. Cuối cùng, trang Fan Universe là nơi người hâm mộ nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng thần tượng như các Fan Project, Fan Meeting,...

Rapper Gen Z hứa hẹn sắp tới sẽ có điều bất ngờ, "chờ đợi là hạnh phúc, nhưng mà xứng đáng".

Trước một sự kiện đặc biệt, cộng đồng người hâm mộ HIEUTHUHAI đang nhiệt tình hưởng ứng. Fan trân trọng tình cảm của giọng ca Nước Mắt Cá Sấu, tích cực cùng nhau chia sẻ cách sử dụng, quyền lợi, trách nhiệm khi "dọn vào nhà mới". Nhân dịp "khai trương", Fandom Platform của HIEUTHUHAI đã tổ chức một sự kiện cho người hâm mộ - tạo một không gian để các fan có thể gửi lời chúc mừng sinh nhật đến HIEUTHUHAI.