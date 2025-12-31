Hé lộ việc kinh doanh của nhóm Big4

TPO - Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026, lãnh đạo các ngân hàng quốc doanh đã hé lộ sơ bộ về kết quả kinh doanh năm 2025. Theo đó, nhóm Big4 có mức tăng trưởng tín dụng cao so với năm 2024...

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026 diễn ra sáng nay (31/12), ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank - cho biết, dự kiến năm 2025 tăng trưởng dư nợ tín dụng của Agribank đạt khoảng 14,8%, hoàn thành 100% kế hoạch Ngân hàng Nhà nước giao; nguồn vốn thị trường 1 (giao dịch tài chính với doanh nghiệp và dân cư) tăng trưởng tích cực, bảo đảm cân đối vốn; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khoảng 1,2%; thu hồi nợ sau xử lý rủi ro đạt khoảng 16.000 tỷ đồng; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) tiếp tục giảm.

Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ.

Bước sang năm 2026, để góp phần hỗ trợ tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống trên 10%, Agribank xác định tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn. Nguồn vốn tín dụng sẽ tiếp tục tập trung vào nông nghiệp, nông thôn, sản xuất - kinh doanh, kinh tế xanh, các động lực tăng trưởng và các chương trình theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Thanh Tùng - thành viên Hội đồng quản trị VietinBank - cho biết, đến nay quy mô tín dụng của VietinBank đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024, với tốc độ tăng trưởng được duy trì đều qua các tháng. Quy mô nguồn vốn cũng đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, tăng 13%, được điều tiết phù hợp với tăng trưởng tín dụng nhằm bảo đảm an toàn thanh khoản và hiệu quả hoạt động.

Ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank - đánh giá năm 2025 là một năm nhiều áp lực, song công tác điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là việc công bố sớm, minh bạch các nguyên tắc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, đã giúp các ngân hàng chủ động định hướng dòng vốn.

Theo ông Tùng, Vietcombank đạt tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, với mức tăng tuyệt đối khoảng 215.000 tỷ đồng, trong đó 32% dư nợ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Đáng chú ý, trong bối cảnh nhiều địa phương chịu tác động nặng nề bởi thiên tai, Vietcombank đã triển khai các chương trình hỗ trợ với tổng dư nợ tín dụng ưu đãi lên tới 810.000 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng danh mục, và quy mô hỗ trợ lãi suất khoảng 2.000 tỷ đồng trong năm.

Phương án cơ cấu lại và triển khai VCBNeo đạt kết quả khả quan, khi ngân hàng triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ về tài chính, huy động vốn, công nghệ và quản trị rủi ro, đồng thời bố trí đội ngũ nhân sự chất lượng cao ở các vị trí trọng yếu. Lợi nhuận của VCBNeo năm 2025 vượt tiến độ so với phương án đã được Chính phủ phê duyệt.

BIDV cho biết, kết quả kinh doanh tính đến hết tháng 11 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 29.000 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11/2025, tổng tài sản BIDV đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, ước tăng 16% so với đầu năm, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam.

Dư nợ tín dụng đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với đầu năm, dự kiến cả năm tăng trưởng 15-16%. Trong khi đó, huy động vốn đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với đầu năm, dự kiến cả năm tăng trưởng 12-13%. Các chỉ tiêu an toàn thanh khoản được đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.