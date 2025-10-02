Hãy Để Tôi Tỏa Sáng tập 13, 14, 15, 16: Hứa Nghiên - Hạo Minh trở mặt, bí mật vỡ lở

HHTO - Như vậy, con trai riêng của Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) chính thức lộ diện. Tuy nhiên, bộ mặt thâm sâu thật sự của anh cũng liên tục được hé lộ khiến khán giả lạnh gáy. Anh đã âm thầm điều tra tất cả. Liệu ly hôn có thật sự là lối thoát cho Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư)?

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Tập 13 Hãy Để Tôi Tỏa Sáng mở ra buổi ký kết hợp đồng giữa Thẩm Kim Tùng và sếp Trịnh. Đột nhiên, cảnh sát ập đến bắt sếp Trịnh vì tội hối lộ. Khi Thẩm Kim Tùng tức tối đem chuyện này kể với con trai là Hạo Minh (Trần Vỹ Đình), thì mới phát hiện, anh chính là người ném đá giấu tay đẩy sếp Trịnh "ngã ngựa".

Hạo Minh nhờ đó giành lại tài nguyên về cho tập đoàn, cũng đã tính toán phát triển dự án tương lai. Hóa ra mọi chuyện đều nằm trong mưu tính của anh.

Với công lao lần này, Hạo Minh được thăng chức làm phó chủ tịch. Anh cho thôi việc Ngô Đức Lượng - một cốt cán của công ty vì tội tham nhũng. Người này liền dùng dao uy hiếp Hạo Minh, Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) lao đến đỡ và bị chém chảy máu.

Để bù đắp cho vết thương của vợ, anh tặng cô một chiếc thẻ tín dụng không giới hạn. Đây vốn là ước mơ của Hạo Nghiên, nhưng đặt trong bối cảnh cô đỡ giúp anh một nhát dao mà không có lấy một sự quan tâm, thì cô lại thấy nghi ngại.

Hạo Minh dành cả ngày ở bên em trai Hạo Thần nhưng lại không báo, còn tắt cả điện thoại. Bởi vậy, Hứa Nghiên nghi ngờ chồng mình và Phương Lôi có tư tình.

Lúc này, Phương Lôi cũng "tấn công" Hạo Minh dồn dập: Giả choáng để được quan tâm, hẹn đi xem phim và kéo anh "mờ ám" lúc say rượu. Dù đây là chiêu trò của "em gái mưa" thì sự thuận theo của Hạo Minh dành cho những hành động "vượt mức pickleball" này vẫn gây phẫn nộ cho khán giả.

Plot twist lại đến khiến người xem "ngã ngửa" - ngay sau khi được bố Phương Lôi giúp đỡ ký hợp đồng, Hạo Minh ngay lập tức trở mặt với cô ta. Từ đầu đến cuối, mọi cử chỉ tốt đẹp anh dành cho cô đều là vì hợp đồng này. Hơn thế, cả người bạn tên Hàn Vệ Bình mà anh giới thiệu cho Phương Lôi cũng là luật sư của anh. Nhờ Vệ Bình giả vờ ở bên cô ta, anh đã có được file ghi âm chứng minh cô ta muốn phá hoại gia đình mình, sẵn sàng công khai bất cứ lúc nào.

Phía sau lớp vỏ dịu dàng thường thấy, tập phim liên tục hé mở bản chất thủ đoạn, thâm hiểm của Hạo Minh. Mọi chuyện xoay quanh Hạo Minh đều là ván cờ do anh làm chủ, vậy đối với màn kịch của Hứa Nghiên thì anh có để mình chịu thiệt thòi không?

Tất nhiên là không.

Vì bị lừa, Phương Lôi cay cú đến tìm Hứa Nghiên. Tại đây cô ta tiết lộ bí mật động trời phía sau vỏ bọc hoàn hảo của Hạo Minh - rằng Thẩm Hạo Thần chính là con trai ruột của anh và tình đầu Phương Dư, không phải là em trai.

Hứa Nghiên không tin mà quyết hỏi Hạo Minh cho ra nhẽ. Anh thản nhiên thừa nhận, và cũng tuyệt nhiên không hề có cảm giác tội lỗi. Vì anh đã điều tra toàn bộ sự thật về gia đình giả của cô.

Kể cả vị trí MC thời sự hay chuyện của Châu Trạch Viễn đều là do Hạo Minh ra tay giúp. Anh cho rằng cô không có tư cách để chất vấn mình.

Hạo Minh thừa nhận chọn Hứa Nghiên vì cô mang lại lợi ích lớn nhất. Sự ngoan ngoãn của cô sẽ chấp nhận lỗi lầm của anh, trong khi tham vọng của cô cũng có lợi cho sự nghiệp của anh. Ngay cả khi đối diện sự đau đớn của vợ, anh chỉ mỉa mai: "Em cứ xoắn xuýt thế này sẽ thành ra không thông minh nữa đâu".

Hứa Nghiên đề xuất ly hôn, Hạo Minh không đồng ý. Anh cần cô tiếp tục diễn vai "vợ" mình, cũng biết rõ cô cần quyền lực của anh để giành được vị trí MC chính thức. Hứa Nghiên nhận ra mình không thể tách bạch sự nghiệp và cái danh phu nhân Hạo Minh, buộc phải tiếp tục làm con cờ trong tay anh.

Cặp vợ chồng viên mãn được muôn người ngưỡng mộ giờ chỉ là hoa trong gương, là trăng dưới nước.

Hai người giữ nguyên vẻ thân mật trước ống kính, ngụy tạo bề ngoài đẹp đẽ. Nhưng thực tế, Hứa Nghiên giờ đây còn không có cả tư cách hỏi vì sao Hạo Minh đến nhà Phương Lôi lúc nửa đêm. Nhất cử nhất động của cô đều nằm dưới sự kiểm soát.

Trong trailer tập 15, 16 Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Hứa Nghiên tìm luật sư chuẩn bị ly hôn, chấp nhận đánh mất toàn bộ sự nghiệp và danh tiếng. Từ đây, cô làm nghề livestream, học cách nói to, lột bỏ hình tượng tao nhã để bắt đầu lại từ đầu.

Trong khi đó, Hạo Minh đang đối diện với một cuộc khủng hoảng thật sự. Tại buổi bỏ phiếu cho anh gia nhập hội đồng quản trị, Thẩm Kim Tùng lại chần chừ không đồng ý. Phải chăng chuyện ly hôn này đã gây ảnh hưởng đến lập trường của ông? Hay là chính con người thủ đoạn kia cũng không được lòng bố mình?

Tập 15, 16 Hãy Để Tôi Tỏa Sáng sẽ lên sóng vào 17h ngày 2/10.