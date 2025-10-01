Hãy Để Tôi Tỏa Sáng tập 11, 12, 13, 14: Hạo Minh vẫn nhớ người cũ, sắp ly hôn

HHTO - Xuyên suốt hai tập mới "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng", Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) luôn thể hiện cưng chiều không thể giấu dành cho Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư), bất kể khả năng cao rằng anh đã biết sự thật về cô. Vậy mà hóa ra anh vẫn luôn chưa quên được mối tình đầu, còn đẩy đưa với "em gái mưa" làm khán giả tức "đỏ mắt". Có vẻ ngày ly hôn mà khán giả mong đợi đang sắp sửa đến gần.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Tập 11 Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, bữa cơm của vợ chồng Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) và Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) miễn cưỡng đón tiếp Châu Trạch Viễn. Gã liên tục kể về quan hệ thân thiết giữa mình và ba mẹ Hứa Nghiên để Hạo Minh sinh nghi, uy hiếp buộc cô hợp tác với mình.

Hứa Nghiên thà mất tất cả vẫn nhất quyết không để Hạo Minh chịu thiệt. Như vậy, tình yêu cô dành cho anh là thật.

Việc spam điện thoại và đến tận cơ quan không ăn thua, Trạch Viễn đành kể hết chuyện cho ba mẹ thật của Hứa Nghiên. Đối diện với chỉ trích rằng cô hám lợi bán rẻ đạo đức, Hứa Nghiên bình thản cho rằng tất cả những gì cô có được đều là do bản thân tự giành lấy.

Ba mẹ Kiều thất vọng trước sự lệch lạc của con gái nên quyết tâm đoạn tuyệt.

Hứa Nghiên phải bán cả xe để đưa tiền cho Trạch Viễn, nhưng vẫn bị đòi thêm. Cô khẳng định chồng mình sẽ không bao giờ đầu tư cho gã, còn Trạch Viễn lại thề "có chết thì cùng chết". Khi căng thẳng dâng trào thì Hạo Minh bất ngờ gọi đến, hẹn gã bàn chuyện làm ăn.

Nhận thấy điều bất thường, Hạo Minh không bỏ tiền cho Trạch Viễn mà nhờ vài người khác "thế chỗ". Quyết định này đã giải quyết mối lo lắng trong lòng vợ anh bấy lâu, bởi Trạch Viễn không tìm Hứa Nghiên thêm một lần nào nữa. Lần tiếp theo cô nghe tin về gã là khi gã bị bắt vì tội chuyển nhượng bất hợp pháp.

Đến đây khán giả mới vỡ lẽ Hạo Minh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ vợ mình, bất kể anh đã biết thân phận thật sự của cô hay chưa.

Cảm động vì tấm lòng của Hạo Minh, Hứa Nghiên lấy hết dũng khí thổ lộ với anh về "một người bạn" từng lừa cưới chồng mình và hỏi ý kiến của anh. Bất ngờ thay, anh lại ủng hộ nên tiếp tục che giấu vì: "Sự thật một khi lộ ra sẽ trở thành cái gai chắn giữa hôn nhân của họ".

Phim liên tục xây dựng sự nuông chiều "vô đối" mà Hạo Minh dành cho vợ, nhưng câu trả lời của anh lại khiến người xem hoài nghi.

Thật vậy, Hạo Minh tức giận một cách vô lý khi nhìn thấy Phương Lôi hạ mình lau giày cho sếp Tưởng Lương. Không chỉ vậy, anh còn xao xuyến nhớ về tình cũ, cũng là chị của Phương Lôi khi thấy hành động pha tương cà với mật ong của cô ta.

Lúc này, Hứa Nghiên vội vã đến mức mặc nguyên áo ghi lê trong lúc phỏng vấn để đến bữa tiệc. Sếp Tưởng Vân hào phóng mời cô thay váy của mình, nhưng hóa ra chị làm vậy là vì biết Hứa Nghiên cố ý để lấy lòng mình. Bởi chị cũng từng là phóng viên.

Song, lối ứng xử khéo léo của Hứa Nghiên vẫn chiếm trọn tình cảm của Tưởng Vân để chị chấp nhận bàn chuyện làm ăn với Hạo Minh.

Chuyện Hứa Nghiên mang về khoản đầu tư đắt giá càng là cái gai trong mắt Phương Lôi. Bởi vậy, cô ta dùng "hạ sách" năm lần bảy lượt nhắc về chị mình vì biết Hạo Minh không thể quên người cũ. Mưu kế của cô ta từng chút một làm Hạo Minh "lung lay", tiêu biểu như cách anh bâng khuâng trước hoa tai của tình cũ.



Nhân dịp sinh nhật vợ, Hạo Minh cất công mua quà, còn tự tay chuẩn bị bữa tối lãng mạn. Thế nhưng Phương Lôi lại gọi đến và ẩn ý: "Nó đã cao vậy rồi sao?". Hạo Minh nổi cơn thịnh nộ vì Phương Lôi tự tiện đến thăm "nó". Đáp lại, cô ta còn thản nhiên cho rằng "Bọn em có quan hệ huyết thống" khiến khán giả chắc nịch người được nhắc chính là đứa "con ngoài giá thú" của Hạo Minh theo nguyên tác.

Cảnh Hạo Minh bế "trà xanh" khiến người xem tức đến đỏ mắt.

Khi Hạo Minh dứt khoát muốn rời đi, Phương Lôi lại dọa sẽ đi tìm chị mình bằng thuốc an thần. Hành động này khiến anh hoảng loạn, vội vàng bế cô ta ra ngoài. Như vậy, Phương Lôi đã thành công làm Hạo Minh bỏ lỡ cả sinh nhật vợ. Vậy nếu tương lai còn tái hiện tình cảnh buộc anh canh cánh với người cũ, liệu "tình yêu" của anh dành cho Hứa Nghiên có còn nguyên vẹn?

Trailer tập 13, 14 Hãy Để Tôi Tỏa Sáng tiếp tục đẩy căng thẳng lên cao trào. Cả Phương Lôi lẫn Tôn Tư Duy liên tục gieo rắc nghi ngại trong lòng Hứa Nghiên: Sự yêu chiều quá đáng mà Hạo Minh dành cho cô, có phải là đang che giấu điều gì hay không?

Hứa Nghiên đề xuất ly hôn trong tập 14 Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Và "bong bóng" đã vỡ. Hạo Minh bị lộ chuyện bí mật che giấu con trai riêng, nhưng anh vẫn luôn biết Hứa Nghiên dựng gia đình giả để được gả vào nhà họ Thẩm. Lòng tin và tình yêu vụn vỡ, Hứa Nghiên đề xuất ly hôn nhưng Hạo Minh không đồng ý. Cả hai người vẫn cần lợi dụng lẫn nhau để đạt được lợi ích, vậy lý do gì đã khiến họ phải đi đến bước đường không thể quay đầu lại?

Tập 13, 14 Hãy Để Tôi Tỏa Sáng sẽ được chiếu vào 17h ngày 1/10.