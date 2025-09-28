Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng: Bộ phim có lịch chiếu và cách quảng bá kỳ lạ nhất showbiz Hoa ngữ

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cho đến bây giờ, khán giả vẫn hoang mang trước cách bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng phát sóng, đầy khó hiểu và kỳ lạ nhưng vẫn rất thành công.

Thông thường, một phim truyền hình sắp ra mắt sẽ trải qua quy trình quen thuộc như tung trailer, công bố lịch chiếu, lập tài khoản mạng xã hội, cùng với việc dàn diễn viên đăng bài giới thiệu và tham gia các sự kiện tuyên truyền. Ấy thế mà phim ngôn tình Hãy Để Tôi Tỏa Sáng lại chọn hướng đi hoàn toàn khác.

hay-de-toi-1.jpg
Hãy Để Tôi Tỏa Sáng bất ngờ phát sóng

Phim ra mắt trong lặng lẽ, lên sóng mà không hề thông báo trước khiến 4 tập đầu đã tung lên thì khán giả mới biết. Chẳng hề có trailer hay lời giới thiệu nào. Thậm chí lịch chiếu phim ở mấy tập đầu cũng chẳng có khung giờ cố định, mỗi ngày lên sóng vào một thời điểm khác nhau. Ấy thế mà mọi người vẫn cứ ngóng chờ từng thông báo của nhà sản xuất để biết lịch phát sóng tập sau.

hay-de-toi-6.jpg
Đến bây giờ phim vẫn chưa có lịch chiếu cố định

Thậm chí Triệu Lộ Tư còn đã xóa tài khoản Weibo nên chẳng thể quảng bá cho Hãy Để Tôi Tỏa Sáng trên nền tảng này mà cô phải đăng bài trên Douyin (tức Tiktok phiên bản Trung Quốc). Trong khi đó, nam chính Trần Vỹ Đình lại chăm chỉ đăng thông tin phim trên Weibo. Ở các phim Hoa ngữ khác, nam nữ chính sẽ tích cực tương tác trò chuyện qua lại trên mạng xã hội nhưng với Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình rơi vào cảnh “yêu qua mạng nhưng khác nền tảng” khiến netizen bật cười.

hay-de-toi-5.jpg
Khán giả đang chờ ngày Hạo Minh, Hứa Nghiên ly hôn rồi tái hợp

Thêm một điều kỳ lạ nữa, khán giả xem phim ngôn tình thường chờ đợi ngày hai nhân vật chính kết hôn hoặc chính thức hẹn hò. Còn ở Hãy Để Tôi Tỏa Sáng thì người xem lại chờ cảnh ly hôn. Bởi Thẩm Hạo Minh và Hứa Nghiên có cuộc hôn nhân đầy toan tính và dối lừa, mãi đến khi ly hôn thì hai người mới nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Vì thế, khán giả muốn hai vợ chồng mau chóng tan vỡ để sau đó tái hợp trong hạnh phúc.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hãy Để Tôi Tỏa Sáng #Trần Vỹ Đình #Triệu Lộ Tư #phim ngôn tình

