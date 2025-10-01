Hàng trăm người nỗ lực ‘vá’ bờ sông Vinh

TPO - Chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng, khẩn cấp triển khai các biện pháp gia cố bờ sông Vinh.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng rào chắn, cắm biển cảnh báo, đồng thời, tạm dừng lưu thông qua đoạn đường này để đảm bảo an toàn. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng lực lượng dân quân tự vệ và người dân được huy động tham gia “vá” bờ sông Vinh.
Ông Nguyễn Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, cho biết, sự cố vỡ bờ sông Vinh xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, làm tăng lưu lượng nước, gây áp lực lên hệ thống bờ bao làm xói mòn, trượt lở.
Hiện công tác xử lý, khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai khẩn trương. Đồng thời, đánh giá mức độ hư hỏng để sớm xây dựng phương án xử lý triệt để tuyến ven sông này.