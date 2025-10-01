Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hàng trăm người nỗ lực ‘vá’ bờ sông Vinh

Thu Hiền

TPO - Chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng, khẩn cấp triển khai các biện pháp gia cố bờ sông Vinh.

Video: Hàng trăm người nỗ lực ‘vá’ bờ sông Vinh (Nghệ An)
tp-7.jpg
Sáng 1/10, sau khi bão số 10﻿ quét qua Nghệ An, nước sông Vinh dâng cao làm xuất hiện vết nứt lớn trên tuyến đường Vĩnh Giang ven sông Vinh, đoạn qua địa phận phường Trường Vinh gây chia cắt tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
﻿tp-17-3731.jpg
tp-8.jpg
﻿tp-6.jpg﻿
﻿tp-16.jpg
Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng rào chắn, cắm biển cảnh báo, đồng thời, tạm dừng lưu thông qua đoạn đường này để đảm bảo an toàn. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng lực lượng dân quân tự vệ và người dân được huy động tham gia “vá” bờ sông Vinh.
tp-2.jpg
Các lực lượng đã triển khai biện pháp đắp đá, đắp đất, đặt bao tải cát, gia cố﻿ bờ sông tạm thời bằng rọ đá nhằm giữ ổn định mái taluy, hạn chế nguy cơ sạt lở lan rộng.
tp-5.jpg
Sáng 1/10, ông Nguyễn Văn Đệ﻿ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng triển khai giải pháp xử lý khẩn cấp.
tp-12-6365.jpg
tp-11.jpg
﻿tp-4.jpg
tp-9.jpg
Ông Nguyễn Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, cho biết, sự cố vỡ bờ sông Vinh xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, làm tăng lưu lượng nước, gây áp lực lên hệ thống bờ bao làm xói mòn, trượt lở.
tp-10.jpg
“Đây là sự cố bất ngờ, nếu không xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm hộ dân trong khu vực. Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, thiết bị để tập trung khắc phục”, ông Hào cho hay.
tp-20-6595.jpg
Sự cố vỡ bờ sông Vinh đã khiến nước sông dâng cao, tràn vào khu đô thị lân cận.
tp-12-6365.jpg
tp-3.jpg
Hiện công tác xử lý, khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai khẩn trương. Đồng thời, đánh giá mức độ hư hỏng để sớm xây dựng phương án xử lý triệt để tuyến ven sông này.
Thu Hiền
#sông Vinh #vá bờ sông #bảo vệ môi trường #sạt lở đất #cộng đồng #Nguyễn Văn Đệ

