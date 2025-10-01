Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vỡ bờ sông Vinh, nước ào ạt tràn vào khu đô thị

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một đoạn bờ sông Vinh (Nghệ An) bất ngờ vỡ, nước ào ạt tràn vào khu đô thị lân cận, gây ngập lụt cục bộ.

Sáng 1/10, một đoạn bờ sông Vinh qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ vỡ rộng khoảng 15m, khiến nước sông dâng cao, chảy xiết và tràn khu đô thị gần sông, làm ngập nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng.

z7068305602057-49e3fbf873b6074291da9cb35dcd99dd.jpg
Một đoạn bờ sông Vinh vỡ sáng 1/10

Theo ghi nhận ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày. Ông Nguyễn Tất Sơn, Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các đơn vị chuyên môn của phường và tỉnh Nghệ An đến hiện trường để xử lý.

“Chúng tôi đang tập trung đắp tạm, khắc phục điểm vỡ, đồng thời cảnh báo người dân hạn chế qua lại khu vực nguy hiểm”, ông Sơn cho hay.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng, đồng thời huy động máy móc, vật liệu để khắc phục sự cố.

z7068305892808-499d79ea3f977b9a903603ffcfecedde.jpg
Hiện trường vụ việc

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên sự cố đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Về lâu dài, địa phương sẽ báo cáo tỉnh để có giải pháp gia cố bờ sông, tránh nguy cơ vỡ tiếp diễn.

Thu Hiền
#Vỡ bờ sông Vinh #ngập lụt #khu đô thị Nghệ An #đào bới chống lũ #cứu hộ sông #bảo vệ sông #điều tra thiệt hại

Xem thêm

Cùng chuyên mục