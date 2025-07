Hải Phòng: Vỡ đê bối, cấm phương tiện qua cầu do nước sông dâng cao

TPO - Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 kết hợp với triều cường, nhiều sông trên địa bàn Hải Phòng nước dâng cao, làm vỡ đoạn đê bối tại xã Vĩnh Thuận, gây lụt ở đường tỉnh 354 tại địa phận xã An Hưng, xã Tiên Lãng... lực lượng chức năng cấm phương tiện qua cầu Khuể để đảm bảo an toàn.