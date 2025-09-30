Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nước sông Hồng lên cao, Hà Nội vận động dân rời thuyền lên bờ

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mực nước sông Hồng lên cao, UBND xã Ô Diên (Hà Nội) đã vận động người dân rời thuyền lên bờ để đảm bảo an toàn.

Theo UBND xã Ô Diên (TP Hà Nội), do ảnh hưởng bão số 10, trên địa bàn xã xuất hiện mưa to và dông. Tổng lượng mưa đo được (từ 18h ngày 29/9 đến 7h sáng 30/9) trung bình 101mm. Mực nước trên sông Hồng đo được tại Cống 1 Đan Hoài là 5,28m, tại Cống tiêu Cầu Đìa là 6,3m (đỉnh thủy chí 6,5m), mực nước tại các trục tiêu chính T1-2, T1-3 đang ở mức rất cao.

Diện tích sản xuất ngập úng trên địa bàn xã khoảng 363ha, trong đó lúa 113ha, rau 60ha, hoa 190ha.

z7065881875591-bc873ae78bcf5810fca9ba7432655feb.jpg
Cơ quan chức năng vận động người dân lên bờ tránh lũ.

Do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Ô Diên đã xuất hiện hiện tượng úng ngập cục bộ một số khu dân cư hệ thống thoát nước không tiêu thoát kịp, trong đó một điểm ngập sâu từ 30-50cm là Khu đô thị Tân Tây Đô, Trường mầm non Tân Hội B, Mầm non Liên Hà, đặc biệt vị trí Cầu Trũng vỡ thuộc tỉnh lộ 422 ngập sâu 80cm.

Về triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả tại hiện trường, lãnh đạo UBND xã, Bộ phận Thường trực Phòng chống thiên tai - Phòng Kinh tế, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã trực tiếp chỉ đạo các hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn xã.

z7065881868114-887e428398b2c3077fcfb6413e0b66d4.jpg
9 hộ dân trên sông đã neo đậu thuyền, di chuyển lên bờ tránh trú.

Theo đó, lãnh đạo xã đã chỉ đạo tiêu thoát nước đệm, gia cố công trình thủy lợi, phòng chống thiên tại; đề nghị chủ đầu tư thực hiện các giải pháp tiêu thoát nước khu vực thi công dự án Green City; phối hợp Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài vận hành trạm bơm Thượng Mỗ để tiêu thoát nước khu vực bãi Tiên Tân cho vùng Hạ Mỗ, Hồng Hà...

Đồng thời, lực lượng chức năng của xã cũng tổ chức đảm bảo an toàn giao thông đi lại tại các trục đường giao thông, cắm biển cảnh báo hạn chế đi lại khu vực ngập sâu khu vực Cầu Trũng Vỡ, dọn dẹp rác, vật cản tại các tuyến kênh tiêu.

Đặc biệt, khi nước sông Hồng lên cao, lực lượng chức năng của xã đã thông báo cho người dân sinh sống ven sông và các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác khoáng sản biết để kịp thời ứng phó. Trong đó đã vận động 9 hộ dân trên sông neo đậu thuyền, di chuyển lên bờ tránh trú.

Trần Hoàng
#nước sông Hồng lên cao #bão số 10 Hà Nội #ứng phó mưa lũ Hà Nội #ngập úng khu vực xã Ô Diên #bảo vệ người dân tránh lũ #công tác tiêu thoát nước Hà Nội #cảnh báo ngập lụt sông Hồng #biện pháp chống lũ Hà Nội #điều tiết dòng chảy sông Hồng #giảm thiểu thiệt hại thiên tai

