Hàng trăm nghìn người hòa nhịp ‘Cùng Việt Nam tiến bước’

TPO - Sáng 16/8, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Truyền thống Công an nhân dân, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân Dân long trọng khai mạc chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.

Khoảnh khắc các đại biểu và hàng nghìn người dân cùng hát Quốc ca bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Thành Đạt.

Chương trình diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, lan tỏa đến 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên cả nước, thu hút hàng trăm nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Tại điểm cầu trung tâm (Hà Nội), có sự tham dự của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo; nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đồng Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành….

Hàng nghìn người dân cùng hát Quốc ca bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Từ 5 giờ sáng, bất chấp thời tiết mưa, hàng trăm nghìn người dân cùng các lực lượng vũ trang đã có mặt tại các điểm cầu. Trên khắp mọi miền đất nước, sắc đỏ của những chiếc áo in hình Quốc kỳ lan tỏa như một dòng chảy đoàn kết. Tại Quảng trường Ba Đình, lễ thượng cờ Tổ quốc và Quốc ca được cất vang, mở đầu cho hành trình “Cùng Việt Nam tiến bước” trong không khí trang nghiêm và xúc động.

Nhà báo Lê Quốc Minh trao hoa và kỷ niệm chương tặng các đơn vị đồng hành cùng chương trình. Ảnh: Thành Đạt.

“Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ là một hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là một sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, chương trình trở thành hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ và tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, hải đảo, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường, phát triển bền vững.

Từ ngày 25/7 đến 16/8/2025, người dân cả nước đã đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin chính thức cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn, đóng góp vào “hành trình 1 tỷ bước chân”. Mỗi bước chân được ghi nhận qua nền tảng số không chỉ là “bước xanh” bảo vệ sức khỏe, mà còn góp phần giảm phát thải carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn với mục tiêu quốc gia về Net Zero.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu và đông đảo người dân tham gia sự kiện. Ảnh: Thành Đạt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Với sứ mệnh của cơ quan báo chí hàng đầu, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức chương trình ‘Cùng Việt Nam tiến bước’ nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cộng đồng. Đây không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là hành trình triệu trái tim cùng hòa nhịp vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khát vọng dân tộc và tương lai hùng cường".

Nhà báo Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thành Đạt.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng khẳng định: “Công an nhân dân, với vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh, trật tự, luôn tiên phong hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể, tổ chức các hoạt động khích lệ nhân dân xây dựng thói quen đi bộ, nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường. Mỗi bước chân hôm nay chính là một bước vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Thành Đạt.

Với tinh thần “một giờ, một tỷ bước chân, vì một Việt Nam khỏe mạnh, đoàn kết, tiến bộ”, sự kiện đã khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự gắn bó máu thịt giữa Công an nhân dân với Nhân dân.

Đông đảo người dân có mặt từ 5h sáng để tham gia sự kiện. Ảnh: Thành Đạt.

“Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ là khởi đầu cho một phong trào rèn luyện sức khỏe, mà còn là biểu tượng cho một Việt Nam đổi mới, đồng lòng, sẵn sàng vươn mình vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm vóc và khí thế mới.