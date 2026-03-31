Hàng chục tỷ đồng cho hai bức vẽ thiếu nữ tắm của Lê Phổ, Mai Trung Thứ

Ngọc Ánh
TPO - Bức "Tắm suối" của Mai Trung Thứ và "Ba nàng tắm" (hay còn gọi là "Ba thiếu nữ tắm") của Lê Phổ gây chú ý ở phiên đấu giá ngày 29 và 30/3.

Phiên đấu giá Nghệ thuật hiện đại và đương đại của Sotheby’s tại Hong Kong (Trung Quốc diễn ra ngày 29 và 30/3, với gần 200 lô đấu giá. Phiên đấu giới thiệu 19 tác phẩm của nghệ sĩ Việt và gốc Việt, với mức gõ búa cao vượt trội so với giá ước tính.

Theo giới chuyên môn, đây là phiên đấu giá phản ánh rõ nhu cầu rất lớn của thị trường. Những nhà sưu tập phải thật sự bản lĩnh mới có thể chiến thắng.

Bức họa vẽ người trong mộng của họa sĩ Mai Trung Thứ.

Tác phẩm sơn dầu Thiếu nữ Huế của danh họa Mai Trung Thứ có giá ước tính 3-4 triệu HKD, giá bán sau cùng là hơn 7 triệu HKD (khoảng 24,3 tỷ đồng). Tranh được sáng tác năm 1937, khi Mai Trung Thứ giảng dạy tại trường trung học Khải Định. Bức họa vẽ người trong mộng của họa sĩ với tà áo dài tinh khôi, đội nón lá và đeo kiềng đồng, bên bờ sông Hương. Đây là một trong ba tác phẩm Đông Dương lọt vào phiên tối 29/3 (dành cho các lô giá trị cao).

Bức lụa khác của Mai Trung Thứ là Tắm suối, được bán ở mức 5,7 triệu HKD (khoảng 19,9 tỷ đồng). Tranh được vẽ năm 1978, khi Mai Trung Thứ đã định hình được phong cách đặc trưng. Tác phẩm có giá ước tính khá sát với giá bán sau cùng.

Bức lụa khổ lớn Ba nàng tắm của Lê Phổ cũng gây chú ý ở phiên đấu. Đây là tác phẩm được danh họa vẽ ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, khi ông mới qua Pháp. Bức Ba nàng tắm được đấu giá thành công ở mức 5,1 triệu HKD (khoảng 17,7 tỷ đồng). Tranh vẽ bằng mực và màu gouache trên lụa.

Hai tác phẩm cùng đề tài của Lê Phổ và Mai Trung Thứ

Sang ngày 30/3, Mai Trung Thứ và Lê Phổ tiếp tục có nhiều tác phẩm gây tiếng vang ở sàn đấu giá. Cung luôn không đủ cầu, giá nhiều lô đã tăng gấp 2-3 lần chỉ trong vài tháng trở lại đây. Hai bức sơn dầu trên toan của Lê Phổ có tên HoaBố cục có giá lần lượt là 7,17 tỷ đồng và 7,62 tỷ đồng. Bức Tham ăn của Mai Trung Thứ được chốt với giá 8,51 tỷ đồng, gấp đôi mức ước tính.

Đại diện một nhà đấu giá lớn ở Việt Nam nhận định mức giá đạt được ở thời điểm hiện tại, xét trên giá trị nghệ thuật và vị thế của các danh họa Đông Dương, thực chất vẫn còn ở ngưỡng tương đối hấp dẫn. Cung vẫn không đủ cầu, giá nhiều lô đã tăng gấp 2-3 lần chỉ trong vài tháng trở lại đây.

Một số tác phẩm nổi bật trong phiên đấu ngày 30/3.

Trong bối cảnh thị trường đang duy trì sự ổn định và thanh khoản tốt, có thể thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn. Nhiều khả năng chỉ trong vài năm tới, mức giá của phiên 29 và 30/3 sẽ được nhìn lại như một cơ hội mua vào thuận lợi, thuộc về những người sưu tầm có tầm nhìn.

#Lê Phổ #Mai Trung Thứ #đấu giá nghệ thuật #tác phẩm Việt Nam #tranh sơn dầu #tranh lụa #đầu tư nghệ thuật

