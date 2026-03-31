Đầu tư 1.000 tỷ đồng xây Bảo tàng Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình

TPO - UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình tại khu vực bờ Bắc Hiền Lương - Bến Hải, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng.

Sáng 31/3, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình tại khu vực bờ Bắc Hiền Lương - Bến Hải, thuộc xã Cửa Tùng. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Dự án được xây dựng ở bờ Bắc sông Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Theo quy hoạch, bảo tàng được xây dựng trên diện tích hơn 10 ha, tại phía Đông Bắc ngã ba sông Hiền Lương - Bến Hải. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2028 với các hạng mục xây dựng chính và sưu tầm tư liệu, hiện vật.

Đến năm 2029, công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, trưng bày và đào tạo nhân sự vận hành, dự kiến nghiệm thu, bàn giao vào quý II/2030 và khánh thành vào quý IV cùng năm. Đây được xác định là bảo tàng cấp quốc gia, không chỉ tái hiện ký ức chiến tranh tại Quảng Trị mà còn mở rộng phản ánh lịch sử kháng chiến chống Mỹ trên phạm vi cả nước, lấy Quảng Trị làm trung tâm kết nối.

Bảo tàng được định hướng với hai nội dung cốt lõi gồm Ký ức chiến tranh và Khát vọng hòa bình. Trong đó, phần Ký ức chiến tranh tái hiện các sự kiện, câu chuyện, hình ảnh và cảm xúc của người dân Việt Nam trong chiến tranh, còn Khát vọng hòa bình truyền tải thông điệp về tương lai tự do, phát triển bền vững.

Không gian trưng bày gồm khu cố định và khu chuyên đề, với lộ trình tham quan theo mạch nội dung từ khánh tiết, ký ức chiến tranh, khát vọng hòa bình đến khu trải nghiệm, chiêm nghiệm. Các công nghệ hiện đại như thực tế ảo (VR/AR), mô phỏng 3D-4D, phim tài liệu được ứng dụng nhằm tăng tính tương tác cho khách tham quan.

Khu ngoại thất dự kiến trưng bày các hiện vật lớn như phương tiện chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam, vũ khí của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn trước đây, cùng khu bom đạn, vườn tượng và không gian tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng bào tử nạn.

Chương trình lễ hội vì hòa bình năm 2024 tổ chức tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kỳ vọng khi hoàn thành, công trình gắn với di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải trở thành điểm đến văn hóa - du lịch tiêu biểu trên tuyến Hành trình di sản miền Trung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và lan tỏa thông điệp hòa bình.