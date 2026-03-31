Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.

Ngày 31/3, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - xác nhận cơ quan này đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên (thuộc địa phận Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) để xử lý nếu ảnh hưởng tới hình ảnh ngành du lịch của tỉnh.

Ngay sau khi nữ ca sĩ Juky San đăng tải bộ ảnh mặc bikini ngâm mình trong Giếng Tiên tại Eo Gió, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.

tien-phong.jpg
Nước trong Giếng Tiên đã được rút sạch để thay nguồn nước mới.

Theo một lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông, Giếng Tiên là điểm đến tham quan du lịch tại danh thắng Eo Gió. Đây không phải là di tích văn hóa hay di tích lịch sử cần được bảo vệ theo quy định. Từ lâu, vùng núi đá bên trên Giếng Tiên có khe nước ngầm nhỏ chảy nước ngọt xuống dưới, người dân địa phương thấy mạch nước ngọt nên dùng đá cuội xây chặn lại thành một ao nhỏ trữ nước ngọt, gọi là Giếng Tiên. Nguồn nước này chủ yếu được dân địa phương, du khách sẽ tắm tráng sau khi tắm nước biển.

Giếng Tiên cũng là điểm check-in được nhiều du khách tìm đến khi tham quan Eo Gió. Việc dân địa phương đặt tên Giếng Tiên để xây dựng thương hiệu cho điểm đến du lịch, thu hút du khách, không có ý nghĩa về văn hóa tâm linh.

Một cán bộ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho hay sự việc ca sĩ Juky San sau khi tham gia chương trình Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đã có chuyến đi chụp ảnh một số điểm du lịch (trong đó có khu vực Giếng Tiên).

Vì các bạn từ nơi khác đến, thấy cảnh đẹp nên đã check in quảng bá nhưng vô tình không biết khu vực đó đặc biệt trang trọng đối với người dân nơi đây. Ca sĩ đã nhận thức được thiếu sót và xin rút kinh nghiệm.

Tiền Lê
#Gia Lai #Juky San #Giếng Tiên #du lịch #Eo Gió #du khách #phường Quy Nhơn Đông #kiểm tra #xử lý #sai sự thật

Xem thêm

Cùng chuyên mục