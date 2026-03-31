Dư âm Hành trình từ trái tim khơi dậy khát vọng của 30 triệu thanh niên Việt Nam

TPO - Sau ba ngày đồng hành tại các điểm trường ở TPHCM, dư âm của chuyến giao lưu không chỉ dừng lại ở những câu chuyện truyền cảm hứng, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dấn thân, phụng sự Tổ quốc đến hàng nghìn sinh viên. Từ những chia sẻ chân thành và thực tiễn, chương trình khơi dậy trong người trẻ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến của hơn 30 triệu thanh niên Việt Nam.

VIDEO: Nhìn lại chuỗi giao lưu Hành trình từ trái tim tại TPHCM.

14 năm bền bỉ với Hành trình từ trái tim

Sau 14 năm kiên trì theo đuổi sứ mệnh xây dựng nền tảng tư duy và chí hướng cho thanh niên, Hành trình từ trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc đến 30 triệu thanh niên Việt vẫn tiếp tục hành trình bền bỉ.

Hướng đến dịp kỷ niệm 30 năm Trung Nguyên Legend phụng sự cộng đồng, ban tổ chức tiếp tục kiên trì đến từng điểm trường, vùng quê, vùng đảo để trao tặng những nền tảng tư duy đã được kiểm chứng qua nhiều thế hệ thông qua 5 cuốn sách quý: Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách. Điểm nhấn của chương trình không dừng lại ở những câu chuyện đời, chuyện nghề, mà ở việc góp phần hình thành tư duy, ý chí và khát vọng lớn cho người trẻ.

Ngay từ ba điểm trường đầu tiên tại TPHCM, ban tổ chức xây dựng chương trình không chỉ là chuỗi hoạt động giao lưu, tặng sách, mà còn trở thành không gian để người trẻ suy ngẫm về con đường phát triển dài hạn của bản thân gắn với trách nhiệm đối với quốc gia.

Hình ảnh hàng nghìn sinh viên của các trường đại học lớn như cụm Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Văn hóa TPHCM, Đại học Công nghệ - Kỹ thuật, Đại học Công thương TPHCM... tận tay nhận từng cuốn sách quý, không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận tri thức, mà còn là sự khởi đầu cho hành trình tự rèn luyện và nuôi dưỡng chí hướng lớn.

Những tác phẩm kinh điển về tư duy và khởi nghiệp được trao tận tay sinh viên, mang theo những giá trị nền tảng giúp hình thành bản lĩnh, tư duy độc lập và khát vọng vươn lên. Nhiều sinh viên kiên nhẫn xếp hàng từ sớm để nhận sách, đồng thời tham gia các cuộc thảo luận sôi nổi xoay quanh chủ đề phát triển bản thân, vượt qua giới hạn và tìm kiếm con đường ý nghĩa cho cuộc đời.

Hoa hậu, khách mời đồng hành cùng sinh viên, chia sẻ hành trình vượt giới hạn

Trong các buổi giao lưu, các diễn giả nhấn mạnh rằng thành công của người trẻ không chỉ đến từ khát vọng mà còn phải được xây dựng trên nền tảng tri thức, kỷ luật và trách nhiệm cá nhân.

Những câu hỏi về cách đối diện thất bại, áp lực và giới hạn của bản thân được sinh viên thẳng thắn chia sẻ, tạo nên một không gian đối thoại cởi mở giữa thế hệ trẻ và những người đi trước.

Không khí sự kiện trở nên sôi nổi khi nhiều sinh viên tham gia tranh luận về hành trình phát triển bản thân và vai trò của mỗi cá nhân đối với xã hội, thay vì chỉ xoay quanh lựa chọn nghề nghiệp. Các nội dung trao đổi được mở rộng từ những băn khoăn cá nhân đến câu chuyện lớn hơn về cách mỗi người chuẩn bị hành trang để bước vào đời và đóng góp cho xã hội.

Thông qua những câu chuyện của sinh viên, nhiều khách mời như Nhà sử học Dương Trung Quốc, Á hậu Phương Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Phương Linh, ca sĩ Izara Thiên Nga, ca sĩ Phạm Anh Khoa... cùng chia sẻ về hành trình lập thân, lập nghiệp và khát vọng vượt qua giới hạn bản thân.

Với việc trao đi những cuốn sách được lựa chọn như những nền tảng tư duy đã được kiểm chứng qua nhiều thế hệ, các khách mời nhấn mạnh rằng điều quan trọng không nằm ở việc lựa chọn con đường nào, mà ở cách mỗi người rèn luyện bản thân để đủ năng lực đi đến cùng con đường đã chọn và tạo ra giá trị vượt lên trên lợi ích cá nhân.

Những chuyến xe nối dài khát vọng kiến quốc

Xuyên suốt ba ngày diễn ra tại TPHCM, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ dừng lại ở những buổi giao lưu hay trao tặng sách, mà còn truyền đi thông điệp rõ ràng về vai trò của ý chí, khát vọng và quá trình tự rèn luyện trong hành trình trưởng thành của người trẻ.

Từ những câu chuyện đời thực của các khách mời đến các cuộc trao đổi sôi nổi của sinh viên, chương trình khẳng định rằng mục tiêu không dừng lại ở thành công cá nhân, mà hướng tới việc hình thành một thế hệ biết mơ lớn, biết tự rèn mình và có năng lực đóng góp cho đất nước.

Sau ba ngày diễn ra sôi nổi và phủ sóng truyền thông, Hành trình từ trái tim để lại dấu ấn không chỉ bằng những cuốn sách được trao đi hay những câu chuyện chia sẻ, mà còn bằng một thông điệp xuyên suốt rằng thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể làm giàu cho bản thân nhưng không dừng ở lợi ích cá nhân, mà hướng tới góp phần xây dựng một quốc gia hùng cường, đủ sức cạnh tranh với thế giới.

Từ điểm khởi đầu tại TPHCM, Hành trình từ trái tim tiếp tục đi qua nhiều tỉnh thành trên cả nước, tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trên hành trình lập chí, tự rèn luyện và kiến tạo giá trị vượt lên trên lợi ích cá nhân.

Hành trình sẽ đi qua 19 tỉnh thành, trong 24 ngày với quãng đường gần 5.000 km, bắt đầu tại TPHCM (24-26/3), Buôn Ma Thuột (28/3) - Hà Nội (1-3/4) và các tỉnh vùng cao Tây Bắc (4-16/4). Đầu tháng 5, lần đầu Hành trình từ trái tim phối hợp Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng tổ chức các hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đổi đời đến các chiến sĩ, người dân biển đảo Trường Sa.

Tất cả hoạt động ý nghĩa đều hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, từ tháng 3/2026, Trung Nguyên Legend triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế.

Trong đó, hoạt động phụng sự cộng đồng mang tên Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt khởi xướng từ năm 2012 được xem là trọng tâm cốt lõi. Hành trình tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, với đích đến sâu xa là hun đúc một lớp thanh niên biết mơ lớn, biết tự rèn luyện, biết làm giàu cho bản thân nhưng không dừng ở lợi ích cá nhân, mà hướng tới năng lực góp phần làm cho đất nước hùng cường hơn, đủ sức cạnh tranh với thế giới.