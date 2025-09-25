Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hai thành viên của tổ chức lừa đảo tại Campuchia lĩnh 28 năm tù

An Nhiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 2 tháng hoạt động cho một tổ chức lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia, 2 đối tượng là Lê Công Giang và Trần Thị Thúy Kiều đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngày 25/9, TAND TPHCM (cơ sở 1) tuyên phạt bị cáo Lê Công Giang (tỉnh Lâm Đồng) 15 năm tù; Trần Thị Thúy Kiều (quê tỉnh An Giang) 13 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo được xác định tham gia đường dây tội phạm hoạt động xuyên biên giới, chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng của nhiều người dân tại TPHCM, Cần Thơ và Bình Phước.

z7048739801732-bf5dbfd38f20bd295926fb80241a4773.jpg
Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Giang và Kiều sang Campuchia làm thuê cho tổ chức tội phạm do một đối tượng người Trung Quốc điều hành. Đường dây này sử dụng mạng xã hội để lừa đảo, dụ dỗ người dân tham gia “xử lý đơn hàng trực tuyến” với hứa hẹn hưởng hoa hồng 5 - 8%.

Trong vai trò được phân công, Giang trực tiếp dùng tài khoản Facebook giả để liên lạc, tạo lòng tin và hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền; đồng thời mở nhiều tài khoản ngân hàng cho tổ chức sử dụng. Kiều đảm nhiệm việc phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo và báo cáo kết quả cho đối tượng cầm đầu.

Từ tháng 3 đến tháng 4/2024, hai bị cáo cùng đồng phạm thực hiện liên tiếp 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 6,6 tỷ đồng, trong đó có 2,28 tỷ đồng của một nạn nhân tại phường Bà Rịa (TPHCM); 1,3 tỷ đồng của một nạn nhân ở phường Phú Mỹ (TPHCM) và 575 triệu đồng của một người dân Cần Thơ và hơn 2,47 tỷ đồng của một nạn nhân tại Bình Phước.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, một phần tài sản đã được cơ quan chức năng thu hồi, trả lại cho bị hại. Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo mang tính chất có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền chiếm đoạt còn lại.

An Nhiên
#lừa đảo #Campuchia #tội phạm xuyên biên giới #lê công giang #trần thị thúy kiều #tòa án TPHCM #chiếm đoạt tài sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục