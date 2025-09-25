Hai thành viên của tổ chức lừa đảo tại Campuchia lĩnh 28 năm tù

TPO - Sau 2 tháng hoạt động cho một tổ chức lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia, 2 đối tượng là Lê Công Giang và Trần Thị Thúy Kiều đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngày 25/9, TAND TPHCM (cơ sở 1) tuyên phạt bị cáo Lê Công Giang (tỉnh Lâm Đồng) 15 năm tù; Trần Thị Thúy Kiều (quê tỉnh An Giang) 13 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo được xác định tham gia đường dây tội phạm hoạt động xuyên biên giới, chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng của nhiều người dân tại TPHCM, Cần Thơ và Bình Phước.

Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Giang và Kiều sang Campuchia làm thuê cho tổ chức tội phạm do một đối tượng người Trung Quốc điều hành. Đường dây này sử dụng mạng xã hội để lừa đảo, dụ dỗ người dân tham gia “xử lý đơn hàng trực tuyến” với hứa hẹn hưởng hoa hồng 5 - 8%.

Trong vai trò được phân công, Giang trực tiếp dùng tài khoản Facebook giả để liên lạc, tạo lòng tin và hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền; đồng thời mở nhiều tài khoản ngân hàng cho tổ chức sử dụng. Kiều đảm nhiệm việc phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo và báo cáo kết quả cho đối tượng cầm đầu.

Từ tháng 3 đến tháng 4/2024, hai bị cáo cùng đồng phạm thực hiện liên tiếp 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 6,6 tỷ đồng, trong đó có 2,28 tỷ đồng của một nạn nhân tại phường Bà Rịa (TPHCM); 1,3 tỷ đồng của một nạn nhân ở phường Phú Mỹ (TPHCM) và 575 triệu đồng của một người dân Cần Thơ và hơn 2,47 tỷ đồng của một nạn nhân tại Bình Phước.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, một phần tài sản đã được cơ quan chức năng thu hồi, trả lại cho bị hại. Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo mang tính chất có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền chiếm đoạt còn lại.