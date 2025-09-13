Khởi tố 3 đối tượng mua bán người sang Campuchia

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông tin, ngày 11/9/2025, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Ngọc Huân (SN 1990), Cổ Thị Thứ (SN 1989) và Lương Thị Sơn (SN 1989) cùng trú tại tỉnh Lào Cai về tội "Mua bán người".

Trước đó, ngày 14/8, Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận đơn tố giác của anh Sầm Văn Sung (SN 2003, trú tại thôn Là 1, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai). Anh Sung cho biết, mình cùng hai người khác bị lừa sang Campuchia, bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng Lưu Ngọc Huân, Cổ Thị Thứ và Lương Thị Sơn (từ trái qua phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang.

Quá trình điều tra cho thấy, khoảng tháng 3/2023, Huân và Thứ từng sang Campuchia làm việc cho một công ty lừa đảo, sau đó bỏ về Việt Nam. Đến tháng 10/2023, Huân quay lại Campuchia, làm thuê cho một đối tượng người Trung Quốc tên Đen tại khu Kim Tài 5, tỉnh Sihanouk. Huân được giao nhiệm vụ lôi kéo người Việt sang làm việc với những lời hứa hẹn việc nhẹ, lương cao, nếu làm không thấy phù hợp thì có thể đi về và nhiều thủ đoạn khác để dụ dỗ, lôi kéo. Huân được thỏa thuận nhận 500 USD cho mỗi trường hợp; nếu giới thiệu được nhiều sẽ được thăng lên tổ trưởng, hưởng lương cứng 1.200 USD kèm hoa hồng.

Theo chỉ đạo của Đen, Huân trở về Việt Nam, cùng Thứ và Sơn dụ dỗ 9 người ở Lào Cai sang Campuchia. Khi các nạn nhân muốn quay về, nhóm này buộc họ phải nộp tiền chuộc từ 1.200 đến 1.500 USD. Nhiều người bị chuyển nhượng qua nhiều công ty, bị bóc lột sức lao động, thậm chí có trường hợp bị ép hoạt động mại dâm. Các nạn nhân chủ yếu trong độ tuổi 20 đến 30 tuổi.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang.

Tại cơ quan điều tra, Huân khai: "Mỗi người đưa sang tôi được hứa trả 500 USD, nhưng chưa nhận được tiền. Sau khi bị tạm giữ, tôi biết hành vi của mình là sai và rất hối hận".

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.