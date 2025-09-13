Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố 3 đối tượng mua bán người sang Campuchia

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông tin, ngày 11/9/2025, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Ngọc Huân (SN 1990), Cổ Thị Thứ (SN 1989) và Lương Thị Sơn (SN 1989) cùng trú tại tỉnh Lào Cai về tội "Mua bán người".

Trước đó, ngày 14/8, Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận đơn tố giác của anh Sầm Văn Sung (SN 2003, trú tại thôn Là 1, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai). Anh Sung cho biết, mình cùng hai người khác bị lừa sang Campuchia, bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

8192.jpg
Các đối tượng Lưu Ngọc Huân, Cổ Thị Thứ và Lương Thị Sơn (từ trái qua phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang.

Quá trình điều tra cho thấy, khoảng tháng 3/2023, Huân và Thứ từng sang Campuchia làm việc cho một công ty lừa đảo, sau đó bỏ về Việt Nam. Đến tháng 10/2023, Huân quay lại Campuchia, làm thuê cho một đối tượng người Trung Quốc tên Đen tại khu Kim Tài 5, tỉnh Sihanouk. Huân được giao nhiệm vụ lôi kéo người Việt sang làm việc với những lời hứa hẹn việc nhẹ, lương cao, nếu làm không thấy phù hợp thì có thể đi về và nhiều thủ đoạn khác để dụ dỗ, lôi kéo. Huân được thỏa thuận nhận 500 USD cho mỗi trường hợp; nếu giới thiệu được nhiều sẽ được thăng lên tổ trưởng, hưởng lương cứng 1.200 USD kèm hoa hồng.

Theo chỉ đạo của Đen, Huân trở về Việt Nam, cùng Thứ và Sơn dụ dỗ 9 người ở Lào Cai sang Campuchia. Khi các nạn nhân muốn quay về, nhóm này buộc họ phải nộp tiền chuộc từ 1.200 đến 1.500 USD. Nhiều người bị chuyển nhượng qua nhiều công ty, bị bóc lột sức lao động, thậm chí có trường hợp bị ép hoạt động mại dâm. Các nạn nhân chủ yếu trong độ tuổi 20 đến 30 tuổi.

8198.jpg
8196.jpg
8197.jpg
Các đối tượng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang.

Tại cơ quan điều tra, Huân khai: "Mỗi người đưa sang tôi được hứa trả 500 USD, nhưng chưa nhận được tiền. Sau khi bị tạm giữ, tôi biết hành vi của mình là sai và rất hối hận".

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
#mua bán người #bắt giữ tội phạm #lừa đảo qua Campuchia #bóc lột lao động #tội phạm xuyên quốc gia #khởi tố vụ án #điều tra tội mua bán người #đưa người trái phép #bắt giữ đối tượng lừa đảo #vi phạm pháp luật Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục