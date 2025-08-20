Hà Nội ưu tiên vị trí hàng đầu, đồ ăn nhẹ cho cựu chiến binh theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành

TPO - Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Đồng thời cung ứng đủ nước uống, lương khô, xe buýt miễn phí... cho du khách, đặc biệt là người già về Thủ đô dịp này.

Ngày 20/8, UBND TP Hà Nội ban hành công văn về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo đó, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào ngày 21, 24 và 30/8/2025, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Thủ đô.

Người dân theo dõi lễ diễu binh, diễu hành tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa

Để đảm bảo thành công của sự kiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao các Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban được phân công, chủ động xây dựng phương án triển khai trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành Thành phố là cơ quan thường trực của các Tiểu ban chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban khác trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo phục vụ kịp thời hoạt động hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành.

Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố phân công: Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, Trưởng Tiểu ban An ninh, giao thông chỉ đạo xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, lưu lượng quần chúng nhân dân đảm bảo an ninh, trật tự tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các tuyến đường, tuyến phố có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua.

Ông Dương Đức Tuấn cũng có nhiệm vụ bố trí lực lượng Công an, thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đông người, điểm tập kết, khán đài, đường phố, điểm đặt màn hình LED phục vụ nhân dân xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em theo dõi phù hợp tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Tiểu ban Vật chất hậu cần chỉ đạo: Triển khai Phương án đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm (nước uống, lương khô, bánh ăn liền), chỗ che mưa, che nắng, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách nhất là người già từ các địa phương về Hà Nội, tại các cửa ngõ Thủ đô theo dõi các hoạt động kỷ niệm, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành thể hiện tình cảm thân thiện, mến khách của Thủ đô, Thành phố vì Hòa Bình.

Đồng thời chỉ đạo UBND các phường, xã tuyên truyền vận động các hộ gia đình trên địa bàn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện, mến khách, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân và du khách từ các địa phương khác về Hà Nội tham dự các hoạt động, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành...