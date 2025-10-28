Hà Nội những ngày đẹp nhất năm: 'Mình cứ thấy như đang ở trong một bộ phim'

TPO - Những ngày này, khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội luôn đông nghịt người. Giữa nắng vàng, gió nhẹ và tiết trời se lạnh, từng nhóm bạn trẻ, du khách nán lại thật lâu để tận hưởng trọn vẹn sắc thu khi Hà Nội bước vào những ngày đẹp nhất trong năm.