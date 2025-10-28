Hà Nội những ngày đẹp nhất năm: 'Mình cứ thấy như đang ở trong một bộ phim'

TPO - Những ngày này, khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội luôn đông nghịt người. Giữa nắng vàng, gió nhẹ và tiết trời se lạnh, từng nhóm bạn trẻ, du khách nán lại thật lâu để tận hưởng trọn vẹn sắc thu khi Hà Nội bước vào những ngày đẹp nhất trong năm.
Dù nắng gắt, khu vực Nhà Chung, Ấu Triệu vẫn ken kín người. Các cặp đôi, nhóm bạn, du khách nước ngoài thong thả đi bộ, tạo dáng chụp ảnh.
Giữa trưa, các thiếu nữ váy hoa nhẹ nhàng vẫn tung bay trong nắng. Những tấm ảnh được chụp vội giữa dòng người, nhưng ai cũng cười rạng rỡ.
Giữa dòng người, nhóm bạn trẻ đến từ Nha Trang (Khánh Hòa) bật cười vui vẻ khi ngắm lại loạt ảnh vừa chụp trước Nhà thờ. “Bọn mình ra Hà Nội du lịch ba ngày và hôm nay thật sự là món quà. Ở trong miền trong không có cái nắng vàng và không khí se lạnh như thế này. Mình cứ thấy như đang ở trong một bộ phim”, bạn Thuỳ Trang (23 tuổi) nói.