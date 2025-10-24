Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh hàng trăm màn hình LED trên đường Vành đai 2 Hà Nội

Dương Triều

TPO - Dọc tuyến Vành đai 2 (đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy), hàng trăm màn hình LED đang được lắp đặt dưới gầm cầu cạn để phục vụ mục đích tuyên truyền và quảng cáo, thu hút sự chú ý của người dân.

VIDEO: Gầm cầu Vành đai 2 ‘thay áo mới’ với hàng trăm màn hình LED
tp-gam-cau-vd236.jpg
Những ngày này, ai đi qua đoạn Ngã Tư Sở – Trường Chinh đều dễ dàng nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Dưới gầm cầu cạn, hàng loạt khung thép, giàn giáo, dây điện và tấm LED đen bóng được dựng san sát
gam-cau-vd235.jpg
gam-cau-vd240.jpg
gam-cau-vd241.jpg
Cụ thể, hệ thống gồm 26 màn hình kích thước 18 m², 164 màn hình 12 m² và 20 màn hình 3 m², gắn vào các trụ cầu theo thiết kế khung thép ôm sát.
gam-cau-vd249.jpg
tp-gam-cau-vd253.jpg
gam-cau-vd231-3577.jpg
Theo đề án do UBND TP. Hà Nội phê duyệt, tuyến gầm cầu cạn Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, sẽ được thí điểm lắp đặt 210 màn hình LED kết hợp tuyên truyền chính trị và quảng cáo thương mại.
tp-gam-cau-vd248.jpg
“Nếu hệ thống này được sử dụng để chiếu thông tin, hướng dẫn giao thông hoặc quảng bá hình ảnh Thủ đô thì rất hay. Nhưng cũng mong đơn vị vận hành lưu ý vấn đề ánh sáng ban đêm, tránh gây chói mắt cho người đi đường”, bà Nguyễn Thị Thoa (56 tuổi, sống tại phố Trường Chinh) chia sẻ.
tp-gam-cau-vd234.jpg
Khi hoàn thiện, các màn hình sẽ vận hành từ 6h30 đến 23h30 hàng ngày, đồng thời toàn bộ công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bảo trì hệ thống dọc tuyến sẽ do doanh nghiệp xã hội hóa đảm nhận.
tp-gam-cau-vd232.jpg
tp-gam-cau-vd227.jpg
tp-gam-cau-vd224.jpg
Hiện nay, đoạn từ Ngã Tư Sở đến số 173 Trường Chinh (hơn 1 km) đã hoàn thiện lắp đặt màn hình LED.
tp-gam-cau-vd252.jpg
Trong khi đó, khu vực Đại La – Minh Khai đang được công nhân gấp rút thi công, hoàn thiện phần khung, đấu nối điện và gắn các tấm màn hình.
tp-gam-cau-vd245.jpg
Phần còn lại của tuyến kéo dài đến cầu Vĩnh Tuy dự kiến sẽ được hoàn thiện đồng bộ trong thời gian tới.
tp-gam-cau-vd228.jpg
Từ xa nhìn lại, các trụ cầu nối tiếp nhau với khung kim loại đen chạy dọc, xen lẫn tấm LED mới gắn, tạo thành mảng màu công nghiệp giữa phố xá đông đúc.
Dương Triều
#Gầm cầu Vành đai 2 #màn hình LED #Hà Nội #cải tạo đô thị #quảng cáo #thay áo mới #hạ tầng giao thông

