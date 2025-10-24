Cận cảnh hàng trăm màn hình LED trên đường Vành đai 2 Hà Nội

TPO - Dọc tuyến Vành đai 2 (đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy), hàng trăm màn hình LED đang được lắp đặt dưới gầm cầu cạn để phục vụ mục đích tuyên truyền và quảng cáo, thu hút sự chú ý của người dân.
Cụ thể, hệ thống gồm 26 màn hình kích thước 18 m², 164 màn hình 12 m² và 20 màn hình 3 m², gắn vào các trụ cầu theo thiết kế khung thép ôm sát.
Theo đề án do UBND TP. Hà Nội phê duyệt, tuyến gầm cầu cạn Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, sẽ được thí điểm lắp đặt 210 màn hình LED kết hợp tuyên truyền chính trị và quảng cáo thương mại.
“Nếu hệ thống này được sử dụng để chiếu thông tin, hướng dẫn giao thông hoặc quảng bá hình ảnh Thủ đô thì rất hay. Nhưng cũng mong đơn vị vận hành lưu ý vấn đề ánh sáng ban đêm, tránh gây chói mắt cho người đi đường”, bà Nguyễn Thị Thoa (56 tuổi, sống tại phố Trường Chinh) chia sẻ.
Hiện nay, đoạn từ Ngã Tư Sở đến số 173 Trường Chinh (hơn 1 km) đã hoàn thiện lắp đặt màn hình LED.