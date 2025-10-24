Cận cảnh hàng trăm màn hình LED trên đường Vành đai 2 Hà Nội

TPO - Dọc tuyến Vành đai 2 (đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy), hàng trăm màn hình LED đang được lắp đặt dưới gầm cầu cạn để phục vụ mục đích tuyên truyền và quảng cáo, thu hút sự chú ý của người dân.