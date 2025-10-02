Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hà Nội nắng mấy ngày và nhiệt độ lên bao nhiêu trước khi mưa do ảnh hưởng bão?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau những ngày mưa bão, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác đã có nắng trở lại. Dự báo nắng ấm ở Hà Nội sẽ duy trì trong mấy ngày và nhiệt độ tăng đến bao nhiêu trước khi miền Bắc lại chịu ảnh hưởng của cơn bão Matmo?

Nắng nóng vào mùa Hè có thể khiến ai nhìn cũng thấy mệt mỏi, nhưng sau những ngày dông gió, mưa bão vừa rồi, nắng lên ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác lại tạo cảm giác thật ấm áp ngọt ngào.

Ở Hà Nội, hôm nay, 2/10, trời nắng từ sớm, nhìn chung là mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và đầu giờ chiều khoảng 36 - 37oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

Dự báo thời tiết Hà Nội vẫn duy trì trạng thái có nắng thế này đến 5/10 (Chủ Nhật), độ ẩm giảm, nhiệt độ tăng nhẹ từ giờ đến lúc đó, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong 2 ngày cuối tuần có thể ở mức 38oC. Như vậy, từ giờ đến cuối tuần, việc phơi phóng hay ra ngoài chụp ảnh cũng đều phù hợp.

temp-oct3-1200.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều mai, 3/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và đúng là nếu có những việc cần làm ngoài trời thì người dân ở Hà Nội cũng nên tranh thủ mấy ngày nắng ráo này, vì từ khoảng tối 5/10, dự báo Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão Matmo (khi đó sẽ gọi là bão số 11) và trời có thể mưa. Mưa to dự báo sẽ diễn ra trong ngày 6 - 7/10. Mức độ mưa thì chưa thể chắc chắn vì còn tùy thuộc vào cường độ và vị trí đổ bộ của bão.

Như vậy, dự báo Hà Nội sẽ lại có mưa to vào thứ Hai tới, là ngày đầu tuần đi học, đi làm. Dù dự báo bão trước vài ngày thì còn chưa chắc chắn và có thể thay đổi, nhưng người dân cũng không nên lơ là, mà nên theo dõi thông báo từ các cơ quan chức năng địa phương, chủ động trong các kế hoạch khi cần.

ft1466.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #thời tiết miền bắc #bao giờ hà nội có mưa #ảnh hưởng của bão #bão số 11 #bão matmo

Xem thêm

Cùng chuyên mục