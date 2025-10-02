Hà Nội nắng mấy ngày và nhiệt độ lên bao nhiêu trước khi mưa do ảnh hưởng bão?

HHTO - Sau những ngày mưa bão, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác đã có nắng trở lại. Dự báo nắng ấm ở Hà Nội sẽ duy trì trong mấy ngày và nhiệt độ tăng đến bao nhiêu trước khi miền Bắc lại chịu ảnh hưởng của cơn bão Matmo?

Nắng nóng vào mùa Hè có thể khiến ai nhìn cũng thấy mệt mỏi, nhưng sau những ngày dông gió, mưa bão vừa rồi, nắng lên ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác lại tạo cảm giác thật ấm áp ngọt ngào.

Ở Hà Nội, hôm nay, 2/10, trời nắng từ sớm, nhìn chung là mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và đầu giờ chiều khoảng 36 - 37oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

Dự báo thời tiết Hà Nội vẫn duy trì trạng thái có nắng thế này đến 5/10 (Chủ Nhật), độ ẩm giảm, nhiệt độ tăng nhẹ từ giờ đến lúc đó, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong 2 ngày cuối tuần có thể ở mức 38oC. Như vậy, từ giờ đến cuối tuần, việc phơi phóng hay ra ngoài chụp ảnh cũng đều phù hợp.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều mai, 3/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và đúng là nếu có những việc cần làm ngoài trời thì người dân ở Hà Nội cũng nên tranh thủ mấy ngày nắng ráo này, vì từ khoảng tối 5/10, dự báo Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão Matmo (khi đó sẽ gọi là bão số 11) và trời có thể mưa. Mưa to dự báo sẽ diễn ra trong ngày 6 - 7/10. Mức độ mưa thì chưa thể chắc chắn vì còn tùy thuộc vào cường độ và vị trí đổ bộ của bão.

Như vậy, dự báo Hà Nội sẽ lại có mưa to vào thứ Hai tới, là ngày đầu tuần đi học, đi làm. Dù dự báo bão trước vài ngày thì còn chưa chắc chắn và có thể thay đổi, nhưng người dân cũng không nên lơ là, mà nên theo dõi thông báo từ các cơ quan chức năng địa phương, chủ động trong các kế hoạch khi cần.