Hà Nội: Mức trông giữ học sinh ngoài giờ tối đa 12.000 đồng/giờ

TPO - Theo Nghị quyết, dịch vụ chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/học sinh/tháng; dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ 12.000 đồng/giờ. Ngoài ra, người dân khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện có thể được miễn phí đến 100%.

Tại kỳ họp thứ 28 được tổ chức sáng ngày 27/11, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, dịch vụ chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/học sinh/tháng; Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú (công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân phục vụ cho dịch vụ bán trú) từ 133.000 đồng đến 200.000 đồng/học sinh/tháng tùy bậc học.

Ngoài ra, dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn) là 12.000 đồng/tiếng; Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm tiền ăn) là 96.000 đồng/ngày/học sinh…

Trẻ ăn bán trú tại trường học

Các cơ sở giáo dục được tự quyết định các khoản chi để cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đảm bảo đúng quy định.

Các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi phí và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành, bảo đảm không vượt mức trần quy định.

* Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao có mức học phí từ 3,3 triệu đồng đến 6,1 triệu đồng/học sinh/tháng;

Các cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập mức học phí từ 2,3 triệu đồng đến 4 triệu đồng/học sinh/tháng.

Mức học phí trên được tính theo hình thức học trực tiếp. Học phí học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp.

Theo UBND TP. Hà Nội, năm học 2024-2025, trên địa bàn thành phố có 16 cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Tổng thu học phí các cơ sở giáo dục năm học 2024- 2025 là 503 tỷ đồng.

Trên địa bàn thành phố có 6 cơ sở giáo dục công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập với tổng số 9.854 học sinh.

Miễn phí từ 80-100% khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện của thành phố.

Theo đó, HĐND thành phố quy định mức giá 22 dịch vụ cấp cứu ngoại viện trước đây chưa được quy định theo luật và tỷ lệ đồng chi trả.

Trong số 22 dịch vụ cấp cứu ngoại viện trên, Nghị quyết cũng quy định 8 dịch vụ người dân được miễn phí 100% (ngân sách chi trả); 14 dịch vụ cấp cứu ngoại viện người dân được miễn phí 80% (20% do ngân sách chi trả).

Riêng trường hợp người bệnh tai nạn, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A; trẻ em dưới 6 tuổi và bệnh nhân tâm thần lang thang sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện được miễn phí 100%. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến 37 tỷ đồng/năm.