Hà Nội: Rà soát công tác tổ chức ăn bán trú tại 3 xã

Xã hội

Google News

TPO - UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan UBND phối hợp, tổ chức rà soát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các xã Quang Minh, Nội Bài, An Khánh.

Văn phòng UBND thành phố vừa có văn bản thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà tại cuộc họp nghe báo cáo về kết quả triển khai bếp ăn bán trú tại các xã Quang Minh, Nội Bài và An Khánh.

Theo đó, để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát các mô hình, hoàn thiện quy trình tổ chức bữa ăn bán trú; đồng thời, triển khai tập huấn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

UBND thành phố giao UBND các xã: Quang Minh, Nội Bài, An Khánh rà soát cụ thể các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ tổ chức bữa ăn bán trú; cải tạo, sửa chữa các hạng mục đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

image.jpg
Đoàn công tác của UBND thành phố kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh ngày 24/10.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan công khai danh mục nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm; tăng cường kết nối giữa các vùng sản xuất, nguồn nguyên liệu thực phẩm an toàn với các cơ sở giáo dục; đơn vị cung cấp suất ăn bảo đảm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, ổn định, truy xuất được nguồn gốc.

Sở Y tế được giao chủ trì và giám sát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Sở Tài chính phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các phường, xã về cơ chế hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp suất ăn khi có biến động giá; rà soát cơ sở nhà đất dôi dư để xem xét, bố trí phục vụ công tác tổ chức bữa ăn bán trú theo quy định.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra hàng loạt các vụ việc liên quan đến chất lượng bữa ăn bán trú. Ví như tại trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh) phụ huynh phát hiện thực phẩm khi đưa vào bếp ăn có mùi ôi, thiu khiến dư luận bức xúc

Tương tự, tại Trường Tiểu học Kim Thư (xã Thanh Oai), kết quả cho thấy tình trạng sai lệch giữa nhà cung ứng nguyên vật liệu đầu vào trong hồ sơ thầu và nhà cung ứng thực phẩm đầu vào thực tế.

Thanh Hiếu
