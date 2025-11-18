Hà Nội: Phát hiện đơn vị cung cấp thực phẩm ăn bán trú trong hồ sơ một đằng, thực tế một nẻo

TPO - Kết quả kiểm tra cho thấy, một số xã chưa thực hiện truy xuất được nguồn gốc thực phẩm và nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra, có trường hợp đơn vị cung cấp thực phẩm trong hồ sơ nộp để thẩm định khác với đơn vị cung cấp trên thực tế.

Chiều 17/11, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức họp sơ kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026.

Theo báo cáo của Sở Y tế, mỗi ngày các trường trên địa bàn thành phố cung cấp 1.007.389 suất ăn bán trú cho học sinh. Trong đó, 824 trường tự nấu, 492 trường liên kết với đơn vị cung cấp suất ăn nấu tại trường và 445 trường nhận suất ăn sẵn.

Ông Vũ Cao Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra thực tế tại 7 xã, phường trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy, các xã phường có thẩm định hồ sơ, có đánh giá điều kiện thực tế của các cơ sở cung cấp suất ăn và nguyên liệu thực phẩm.

Tổ chức bữa ăn bán trú tại một trường tiểu học ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội

Bên cạnh đó, một số xã chưa thực hiện truy xuất được nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu đầu vào; đơn vị cung cấp thực phẩm trong hồ sơ nộp để xã thẩm định khác với đơn vị cung cấp trên thực tế.

Ngoài ra, quá trình cung cấp bữa ăn bán trú cũng còn một số tồn tại, như: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Anh (cung cấp suất ăn cho một số trường học tại xã Bình Minh) chia suất ăn tại phòng thể chất, hệ thống cống thoát nước còn ứ đọng nước, thiếu trang thiết bị dụng cụ dùng riêng cho thực phẩm sống và chín; Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mỹ Giang (cung cấp suất ăn cho một số trường học tại xã Phúc Thọ) thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn không đúng quy định; khu vực để dụng cụ nấu ăn không có giá kê, cống hở…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu các địa phương khi lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cần lựa chọn đơn vị uy tín, đủ năng lực. Quá trình triển khai, cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà đề nghị UBND phường, xã chỉ đạo các trường tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm ATTP, bảo đảm dinh dưỡng; chủ động kiểm soát nguồn gốc thực phẩm và công khai các đơn vị đã được lựa chọn. Bên cạnh đó, cần thành lập tổ tự giám sát ATTP, trong đó có đại diện cha mẹ học sinh, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong thực hiện tổ chức bữa ăn bán trú.

Lưu ý trách nhiệm của các sở, ngành, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà khẳng định thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.