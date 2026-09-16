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Hà Nội: Cháy nhà ở đường Văn Cao, 5 người tử vong

Thanh Hà

TPO - Vụ cháy nhà 4 tầng trên đường Văn Cao (Hà Nội), xảy ra vào sáng sớm 16/9, khiến 5 người tử vong.

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Khu vực ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Khoảng gần 2h ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 2B, ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 4 tầng, có diện tích sàn khoảng 60 m2.

Khi xảy ra cháy có 4 người đã thoát nạn ra ngoài, và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy.

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Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận bên trong các tầng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời ngăn không cháy lan.

Đến khoảng 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

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Ông Vũ Đại Thắng – Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy.
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Lãnh đạo Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thanh Hà
#Cháy nhà Hà Nội #Cứu nạn cứu hộ #Thiệt hại cháy nổ #An ninh phường Tây Hồ #Điều tra nguyên nhân

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