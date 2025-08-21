Hà Nội bắt đầu cấm đường, phục vụ tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành

TPO - Bắt đầu từ 20h tối nay (21/8), sẽ diễn ra buổi Tổng hợp luyện lần 1 lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Người dân vẫy cờ, hò reo khi biên đội máy bay bay qua Quảng trường Ba Đình Người dân reo hò khi trực thăng bay qua. Đội hình máy bay bay dọc qua khu vực đường Hoàng Diệu, đường Độc Lập, Quảng trường Ba Đình Khoảng 10h57, đội hình 10 chiếc trực thăng bay trên bầu trời Hà Nội. Máy bay theo hướng cầu Nhật Tân, qua Hồ Tây và hạ dần độ khi qua Quảng trường Ba Đình. CSGT Hà Nội bắt đầu phân luồng, cấm đường trên một số tuyến phố Lực lượng CSGT phân luồng trên tuyến đường Điện Biên Phủ Lực lượng cảnh sát yêu cầu các phương tiện dừng đỗ dưới lòng đường Trần Nhật Duật di chuyển, tránh ùn tắc giao thông Các lực lượng kiểm soát quân sự cũng có mặt tại các nút giao thông. Ngày 20/8, UBND TP Hà Nội ban hành công văn về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Chủ tịch UBND Thành phố phân công: Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, Trưởng Tiểu ban An ninh, giao thông chỉ đạo xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, lưu lượng quần chúng nhân dân đảm bảo an ninh, trật tự tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các tuyến đường, tuyến phố có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua. Ông Dương Đức Tuấn cũng có nhiệm vụ bố trí lực lượng Công an, thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đông người, điểm tập kết, khán đài, đường phố, điểm đặt màn hình LED phục vụ nhân dân xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em theo dõi phù hợp tình hình thực tế. Hà Nội lắp nhiều màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành Nhằm phục vụ người dân theo dõi lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng loạt màn hình LED cỡ lớn đang được lắp đặt tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội. Ngoài hệ thống màn LED, hệ thống loa truyền thanh cũng được lắp đặt trên nhiều tuyến đường khu vực nội thành Hà Nội. Hệ thống loa truyền thanh phục vụ phát các nội dung theo kịch bản điều hành của ban tổ chức (hiệu lệnh, nhạc hành khúc, nhạc nghi lễ) đồng bộ trên toàn tuyến diễu binh, diễu hành với tổng chiều dài dự kiến khoảng 10km.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (Lễ kỷ niệm) vào 6h30 ngày 2/9.

Theo Ban Tổ chức, Tổng hợp luyện lần 1 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 21/8 (thứ Năm); Tổng hợp luyện lần 2 lúc 20h ngày 24/8 (Chủ Nhật); Sơ duyệt lúc 20h ngày 27/8 (thứ Tư); Tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8 (thứ Bảy).

Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 (sớm hơn 5h30 so với thông báo trước).

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Đường tập kết vào lễ đài:

Các đơn vị Quân đội tập kết tại các phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng).

Các đơn vị Công an tập kết tại phố Phan Đình Phùng.

Các khối quần chúng nhân dân tập kết tại phố Quán Thánh.

Khối xe pháo tập kết tại khu vực nút giao đường Hùng Vương - phố Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Khối nhân dân tập kết tại đường Bắc Sơn, ngã tư phố Tôn Thất Đàm - đường Độc Lập.

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:

Khối nghi trượng sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ của Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an đi theo 4 tuyến đường:

- Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ phải vào phố Lê Hồng Phong - Ngọc Hà đến công viên Bách Thảo.

- Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi -Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Hướng 3: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ phải vào phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã Liễu Giai - Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.

- Hướng 4: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn đến công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Sau khi đi qua lễ đài thì rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Sau khi đi qua lễ đài thì rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, đến sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa - Thể thao: Sau khi đi qua lễ đài thì đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích: Sau khi đi qua lễ đài thì đi về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

- Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến phố Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

- Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.