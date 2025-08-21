Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cựu binh U80 'trốn vợ', tự lái xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh 2/9

Sáng sớm 21/8, nhân lúc vợ đi chợ, cựu binh U80 đã lên đường, chạy xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh 2/9.

“Trốn vợ” đi xem diễu binh 2/9

Sáng sớm 21/8, ông Trần Văn Thanh (SN 1950, Nghệ An) khởi hành từ Nghệ An ra Hà Nội để xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9). Trong lúc dừng xe đổ xăng ở Thanh Hóa, ông Thanh nói với PV VietNamNet: “Háo hức lắm, háo hức vì được ra ngắm nhìn Thủ đô”.

img-0360-3996-932.jpg
Ông Thanh trên hành trình từ Nghệ An ra Hà Nội. Nguồn: Thế Anh

Ông cho biết chuyến đi này được ông giữ kín đến phút chót. Khi vợ và 2 con gái hỏi, ông chỉ úp mở, không nói rõ ngày đi hay phương tiện di chuyển.

“Sáng nay, nhân lúc vợ đi chợ, tôi đã lén xách xe máy đi. Tôi định khi nghỉ trưa sẽ gọi về thông báo cho bà ấy. Vợ không cho đi, vì lo cho sức khỏe của tôi”, ông nói.

Dẫu biết vợ con lo lắng, ông Thanh vẫn muốn thực hiện ý nguyện được nhìn ngắm Thủ đô của mình. Tự thấy sức khỏe đảm bảo, ông quyết định tự chạy xe máy.

Tối 21/8, ông sẽ nghỉ ngơi tại nhà người quen ở Ninh Bình. Ông dự kiến đến Hà Nội vào ngày 22/8. Lịch trình sau đó, ông chưa thể tiết lộ.

Hành trang của cựu binh U80 vẫn là chiếc xe máy cũ, vali màu hồng, hộp gỗ nhỏ đựng tư trang và đặc biệt là lá cờ đỏ sao vàng cắm sau xe, tung bay suốt dọc đường.

Ông Thanh từng gây chú ý trong dịp Đại lễ 30/4 vừa qua khi tự lái xe máy hơn 1.300km từ Nghệ An vào TPHCM để xem diễu binh.

Lần đó, ông khởi hành ngày 17/4, đến TPHCM vào ngày 26/4, được người dân hỗ trợ nhiệt tình. Sau buổi lễ, ông trở về quê trên chuyến tàu Thống Nhất.

Câu chuyện về hành trình đặc biệt ấy đã lan tỏa cảm hứng, cho thấy tinh thần yêu nước và sự kiên định của một cựu binh tuổi xế chiều.

“Miễn bố vui là được”

Chị Trần Thị Hồng Yến - con gái ông Thanh, hiện sống ở Khánh Hòa – cho biết chị chỉ biết về chuyến đi Hà Nội lần này của bố khi thấy hình ảnh trên mạng xã hội.

“Cũng như chuyến đi dịp Đại lễ 30/4, cho đến khi bố đến Đà Nẵng, tôi mới biết chuyện. Từ đầu đến cuối, bố tôi luôn giữ bí mật”, chị Yến chia sẻ.

Chị Yến sống xa nhà, không thể theo dõi sát sao lịch trình, kế hoạch của bố. Chị nhiều lần hỏi bố về việc ra Hà Nội xem diễu binh nhưng ông không nói cụ thể.

“Tôi có bạn bè, người quen ở Hà Nội. Tôi nói với bố: ‘Nếu bố ra đó, con sẽ liên hệ nhờ người dẫn bố đi, giúp bố lo chỗ ăn ngủ’.

Bố tôi chỉ đáp: ‘Nếu con cũng muốn ra Hà Nội xem diễu binh 2/9 thì bố con mình đi cùng nhau, còn nếu không thì để bố tự lo’”, chị Yến chia sẻ.

Chị Yến cùng gia đình đều lo cho sức khỏe của bố. Tuy nhiên, trước sự kiên định của ông, gia đình chỉ còn cách ủng hộ.

“Miễn bố vui là được. Dịp vào TPHCM, bố tôi phấn khởi lắm. Bố trở về nhà an toàn, đi kiểm tra sức khỏe thì mọi thứ bình thường. Mẹ con tôi cũng an tâm phần nào.

Bố tôi không chia sẻ kế hoạch cụ thể vì không muốn mọi người đi theo ghi hình, chụp ảnh... Bố muốn được tự do ngắm nhìn đất nước.

Tôi nghĩ, bố cũng có lý lẽ riêng”, chị Yến chia sẻ.

vietnamnet.vn
#diễu binh 2/9 #cụ Trần Văn Thanh

