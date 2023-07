Giám đốc trung tâm đăng kiểm bị bắt vì nhận hối lộ hơn 700 triệu đồng

TPO - Ông Nguyễn Hòa Quất - Giám đốc Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D và Bùi Chiến Thắng - đăng kiểm viên thuộc Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bị bắt tạm giam vì nhận hối lộ 701 triệu đồng để bỏ qua sai phạm trong hồ sơ nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các xe ô tô .

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Quất - Giám đốc Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D và ông Bùi Chiến Thắng - đăng kiểm viên thuộc Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D để tiếp tục điều tra về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện tại, công an đã thi hành xong việc tống đạt thủ tục tố tụng và bắt các bị can để tạm giam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến khoảng đầu năm 2023, Nguyễn Hòa Quất và Bùi Chiến Thắng đã nhiều lần thoả thuận trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền của chủ phương tiện đối với 68 hồ sơ cải tạo xe ô tô vận tải để bỏ qua sai phạm, thiếu sót trong hồ sơ nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các phương tiện ô tô vận tải sai quy định.

Tổng số tiền Nguyễn Hoà Quất và Bùi Chiến Thắng đã nhận là 701 triệu đồng. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D đặt tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với hành vi của các bị can nhận hối lộ, các đối tượng đưa hối lộ và các đối tượng môi giới hối lộ để xử lý theo quy định.