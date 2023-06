Bộ trưởng Giao thông: Tiêu cực đăng kiểm do thu nhập thấp

TPO - Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm do thu nhập thấp, đăng kiểm viên không đủ nuôi mình và gia đình. Do vậy, thời gian tới, bộ sẽ nghiên cứu tăng phí dịch vụ đăng kiểm theo giá thị trường để đăng kiểm viên không tiêu cực.

Chiều 15/6, Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng đã có những chia sẻ với báo chí về hoạt động của ngành nửa đầu năm, trong đó có những “trải lòng” về lĩnh vực đăng kiểm thời gian qua.

Theo ông Thắng, trong nửa đầu năm, hầu hết nhiệm vụ của ngành đều đạt hoặc vượt nhiệm vụ được giao, điều này có được từ sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn từ lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên toàn ngành giao thông. Tuy nhiên, việc tham nhũng, tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm rất đáng tiếc và nghiêm trọng.

“Bộ GTVT có trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về đăng kiểm, nhưng để xảy ra sai phạm trong thời gian dài, từ nhỏ thành lớn, từ không nghiêm trọng thành nghiêm trọng. Vừa qua, tôi và các Thứ trưởng tập trung, quyết liệt chỉ đạo và triển khai các giải pháp củng cố, chấn chỉnh hoạt động đăng kiểm, các giải pháp căn cơ triển khai tới nay đã cơ bản xong”, ông Thắng nói.

Tuy nhiên, còn một việc ngành giao thông sẽ tiếp tục triển khai thời gian tới, theo ông Thắng, là phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh giá dịch vụ đăng kiểm. Người đứng đầu ngành GTVT cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn tới tiêu cực trong đăng kiểm vừa qua là do thu nhập, doanh thu các trung tâm đăng kiểm thấp. Từ đây dẫn tới thu nhập của đăng kiểm viên thấp, đi làm mà không nuôi nổi bản thân và vợ con sẽ sinh tiêu cực khi có cơ hội, hoặc “ăn cắp” thời gian để làm việc khác nhằm bù đắp thu nhập lo cho cuộc sống.

“Bộ GTVT đang phối hợp với Bộ Tài chính để điều chỉnh giá dịch vụ đăng kiểm theo hướng tăng, và trình Quốc hội bỏ giá dịch vụ đăng kiểm khỏi danh mục cần kiểm soát trong Luật Giá đang sửa đổi. Nếu được Quốc hội thông qua đề xuất trên, cùng các giải pháp khác, hoạt động đăng kiểm trong thời gian tới sẽ không còn phải băn khoăn nữa”, ông Thắng nói thêm.

Cùng với đó, Nghị định 30/2023 sửa đổi Nghị định 139/2018 đã được ban hành, cho phép các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô chính hãng được cung cấp dịch vụ đăng kiểm. Theo ông Thắng, với quy định mới trên, sẽ có thêm nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ đăng kiểm xe ô tô, tạo ra cạnh tranh về giá, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Hiện cả nước có 281 trung tâm đăng kiểm được cấp phép, trong đó 75% cơ sở do tư nhân đầu tư.

Ngoài ra, Bộ GTVT sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng kiểm, tiến tới tiệm cận với thế giới. Khi đó, chủ xe sẽ đăng ký lịch đăng kiểm trực tuyến, tới ngày và giờ đã đăng ký mang xe tới trung tâm đăng kiểm để kiểm định, không phải mang xe ra xếp hàng chờ đợi như trước. Cũng qua ứng dụng đăng kiểm, cơ quan quản lý sẽ giám sát được các trung tâm đăng kiểm mỗi ngày bao nhiêu xe, xe đạt, xe không đạt…

Số liệu từ Bộ Công an cho thấy, tính tới hết tháng 3 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án với 506 bị can với các tội danh liên quan tới hoạt động đăng kiểm ô tô.