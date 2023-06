Chủ tịch công ty đăng kiểm ở Phú Yên bị bắt khi vừa được tại ngoại

TPO - Bà Ngô Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) đã bị bắt về tội "Nhận hối lộ" khi vừa hết hạn tạm giam và được tại ngoại trong một vụ án khác.

Ngày 23/6, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Ngô Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt, ở huyện Sơn Hòa) về tội "Nhận hối lộ". Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã thi hành lệnh bắt bị can Hằng để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ ngày 12/10/2020 đến ngày 10/10/2022, Ngô Thị Thu Hằng đã tổ chức cho lãnh đạo, tổ đăng kiểm, nhân viên nghiệp vụ và bộ phận kế toán của Trung tâm Đăng kiểm 78.02D (thuộc Công ty Đăng kiểm Bách Việt) này nhận hối lộ từ các chủ xe đến đăng kiểm.

Trong đó, những người có chức vụ, quyền hạn được giao đã nhận nhiều tỷ đồng từ các chủ xe cơ giới để thực hiện không đúng quy trình kiểm định, bỏ qua nhiều lỗi vi phạm về tiêu chuẩn kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho những xe kiểm định không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Những người này đã chia nhau hưởng lợi số tiền nói trên vào mục đích cá nhân và bà Ngô Thị Thu Hằng bị cáo buộc hưởng lợi nhiều nhất.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 16/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 7 bị can trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 78.02D, trong đó có bà Ngô Thị Thu Hằng. Thời điểm đó, bà Hằng đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam trong một vụ án khác. Nay bà Hằng bị bắt khi vừa hết hạn tạm giam trong vụ án ở Đắk Lắk và được cho tại ngoại.

Theo đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên, Ngô Thị Thu Hằng là chủ mưu trong vụ án xảy ra ở Trung tâm Đăng kiểm 78.02D, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, đang cư trú ở địa phương khác. Vì thế, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cần phải áp dụng biện pháp tạm giam để bảo đảm cho việc điều tra, truy tố, xét xử nên đã ra lệnh bắt tạm giam.