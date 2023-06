Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm: Khởi tố gần 600 lãnh đạo, đăng kiểm viên

Ngày 26/6, Công an TPHCM đã có thông báo tìm các chủ phương tiện và tài xế có liên quan để phối hợp điều tra làm rõ sai phạm của các cá nhân tại 14 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở TPHCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”, “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm nói trên.

Từ tháng 10/2022 đến đầu tháng 6/2023, các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét, khởi tố, bắt giam gần 600 lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ với nhiều tội danh khác nhau.

Vụ án này được phát hiện vào năm 2022 tại TPHCM và nhiều địa phương trên cả nước, được dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm do tình trạng lũng đoạn, bát nháo trong đăng kiểm xe cơ giới đã tồn tại khá lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan công quyền, tổn hại đến kinh tế của người dân.

Để làm rõ hành vi của từng cá nhân có vi phạm, Công an TPHCM đề nghị chủ phương tiện, tài xế có phương tiện đến đăng kiểm xe cơ giới tại 14 trung tâm đã bị làm khó, phải đưa tiền cho đăng kiểm viên để được bỏ qua lỗi đăng kiểm hoặc các cá nhân có liên quan đến trụ sở trình báo, phối hợp điều tra.

Người dân cung cấp thông tin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự, 245 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) hoặc gặp cán bộ điều tra Nguyễn Văn Nghĩa, số điện thoại 0937456466.

1. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-03D, KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

2. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 71-02D, ấp Tân Long 1, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

3. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 83-02D, ấp Xây Đá B, xã Hồ Đức Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

4. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-17D do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển An Phát (Cty An Phát), mã số doanh nghiệp: 0315644939, số 1031 Nguyễn Hữu Thọ (xã Long Thới, huyện Nhà Bè) làm chủ quản.

5. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-15D, số 36 Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức.

6. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03V, số 107 Phú Châu, phường Tam Bình, TP Thủ Đức; 1 Chi nhánh tại đường 15, khu chế xuất Linh Xuân, khu phố 4, phường Linh Trung, TPThủ Đức.

7. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-07V, số 428/56 quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

8. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-19D, số 117/2D1 Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

9. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-05V, số 1143/3B Quốc lộ 1A, khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12; 1 Chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-05V tại số 1A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình.

10. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D, Lô C1 đường A 2, số 5A, Quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

11. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-10D, số 5, đường 85, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

12. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-09D, số 201 Tỉnh lộ 8, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi.

13. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-13D, số A5/20H6 đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

14. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-06V, số 118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7.