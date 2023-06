Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình hoạt động trở lại

TPO - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa phát đi thông báo về việc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình 28-01S sẽ hoạt động trở lại vào hôm nay (29/6).

Theo đó, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình 28-01S sẽ mở cửa từ 7h30 ngày 29/6. Thời gian hoạt động trong ngày sẽ là từ 7h30 đến 11h30 sáng và từ 13h30 đến 17h chiều, áp dụng cho các ngày trong tuần, trừ ngày lễ và Chủ nhật.

Trước ngày mở cửa, lãnh đạo của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình 28-01S cho biết, đơn đã tiến hành vệ sinh nhà xưởng, sắp xếp nhân sự và thông tin về các quy định mới về kiểm định xe cơ giới cho các đăng kiểm viên, nhằm chuẩn bị tốt nhất để phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới của người dân.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình 28-01S nằm tại địa chỉ tổ 7, phường Thống Nhất, TP Hòa Bình và có 2 dây chuyền kiểm định.

Trước đó, ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố các bị can liên quan đến vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S. Danh sách bị can bao gồm Giám đốc Trịnh Thành Công (SN 1985), các Phó Giám đốc, Trưởng phòng Đăng kiểm, Phó Trưởng phòng Kiểm định và 6 đăng kiểm viên.