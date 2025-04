Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nghỉ hưu từ ngày 1/5

TPO - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sẽ nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5/2025.

Ngày 28/4, tại Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sẽ nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5/2025.

Sau khi Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nghỉ hưu, Bộ Công an giao Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phụ trách Công an TP Đà Nẵng trong khi chờ có quyết định công tác cán bộ mới đối với vị trí Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Trước đó, cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng cũng đã công bố quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí cho 33 lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy các đội nghiệp của Công an TP Đà Nẵng.