Giá vàng đồng loạt vọt tăng

TPO - Sáng nay (14/8), giá vàng trong nước tăng trở lại. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 124,2 triệu đồng/lượng, cách kỷ lục cũ 200.000 đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123 - 124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, PNJ… đồng loạt niêm yết vàng miếng SJC ở mức 124,2 triệu đồng/lượng.

5 ngày trước, giá vàng SJC lập đỉnh khi tăng lên mốc 124,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, hiện tại giá mặt hàng này chỉ cách đỉnh cũ 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tiến sát mốc kỷ lục cũ.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo giá vàng miếng. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 117 - 120 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.362 USD/ounce, tăng 13 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.247 đồng/USD, tăng 4 đồng so với sáng qua. Với biên độ ±5% theo quy định, biên độ dao động của tỷ giá tương ứng 23.985 - 26.509 đồng/USD.

Giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như: VietinBank, Techcombank, Vietcombank, BIDV, ACB… giao dịch quanh mức 26.060 - 26.450 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.430 - 26.500 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Từ tháng 5 đến nay, giá USD liên tục tăng phản ánh tác động đan xen từ kinh tế thế giới và các yếu tố trong nước.

Nguyên nhân chính của diễn biến này xuất phát từ bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh trên phạm vi toàn cầu với chỉ số DXY ở mức cao, chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được giữ ở mức cao lâu hơn dự kiến, làm gia tăng sức hấp dẫn của USD.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, nếu áp lực tỷ giá tiếp tục tăng mạnh, đơn vị này sẽ cân nhắc không tiếp tục giảm lãi suất để tránh ảnh hưởng đến ổn định tỷ giá, từ đó gây bất ổn vĩ mô; tùy từng giai đoạn mà đặt ưu tiên phù hợp, hướng tới mục tiêu chung là ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.