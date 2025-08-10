Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia Đình Haha tập 9: "Chị đẹp" Ái Phương hoà tan, Duy Khánh bị "phũ"

Quỳnh Như
HHTO - Trong tập 9 Gia Đình Haha, "cây hài" Duy Khánh tiếp tục có nhiều khoảnh khắc "vô tri", khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Trong tập 9 Gia Đình Haha, chú Chín đưa các thành viên vào khu vườn và hướng dẫn mọi người trải nghiệm nghề nuôi ong. Bắt đầu công việc, "anh Ba Nam" (Bùi Công Nam) được giao nhiệm vụ gạt lớp sáp ong. Động tác tỉ mỉ của anh khiến Tư Tâm (Ngọc Thanh Tâm) phải khen ngợi: “Đúng là cán bộ nông dân”.

Trong lúc làm việc, Thanh Duy bổ sung kiến thức sinh học: Ong không chỉ tạo ra mật mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, giúp thụ phấn cho cây trồng. Riêng "anh Cả Thuận" (Jun Phạm) được đàn ong gửi gắm tận... bốn “nụ hôn” khi lần đầu làm thử công việc này. Cô Chín hóm hỉnh trêu đùa: “Nó thích con đó!”.

Không khí làm việc buổi sáng kết thúc bằng sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt - “chị đẹp” Ái Phương. Tư Tâm, anh cả Thuận và Thanh Duy vào bếp chuẩn bị bữa trưa mừng đón thành viên mới. Anh Ba Nam cùng anh Hai Thiện (Rhymastic) tiếp tục hỗ trợ chú Chín đóng những chiếc kèo ong.

"Út Dâu" (Duy Khánh) còn có cơ hội tham quan chuồng dê. Nam diễn viên tỏ ra niềm nở, cố giao lưu với các chú dê nhưng nhận lại thái độ "phũ phàng". Một chú dê nâu còn "xì nước mũi" vào người Duy Khánh, khiến anh "hụt hẫng".

Sau khi hoàn tất mọi công việc, cả gia đình quây quần bên nhau trong bữa cơm trưa đầu tiên có đủ mặt các thành viên và hai khách mời Thanh Duy, Ái Phương. Kết thúc bữa trưa, các thành viên tiếp tục công đoạn mới - “xây nhà mới” cho đàn ong. Cô Chín hướng dẫn Tư Tâm và Ái Phương khâu những tấm lá dừa nước để làm nắp thùng ong.

518368472-122150119130757427-2656159701097795788-n.jpg
"Chị đẹp" Ái Phương nhanh chóng "hoà tan" với các thành viên Gia Đình Haha. Nguồn ảnh: BTC.

Khi những chiếc thùng ong mới đã hoàn thành, cô Chín dẫn Út Khánh, Tư Tâm, Thanh Duy và Ái Phương ra ngoài mua nguyên liệu cho bữa tối. Điểm đặc biệt là các thành viên đã có cơ hội trải nghiệm “chợ lưu động” Miền Tây. Trước khi rời đi, bốn thành viên gửi tặng các cô tiểu thương tiết mục Lý Cây BôngMay Mắn như một lời cảm ơn chan chứa tình cảm.

bia-1500-x-1000-px-2.png
Bữa tối ấm cúng trong tập 9 Gia Đình Haha. Nguồn ảnh: BTC.
526123589-765122732557164-8735002164930570139-n.jpg
Quỳnh Như
