Gia Đình Haha: Khán giả mong khách mời nào được gọi tên cho mùa 2?

Vân Anh
HHTO - "Gia Đình Haha" đã khép lại 4 chặng hành trình nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng khán giả. Trong lúc chờ đón chặng đặc biệt, khán giả đã "lên danh sách" cho những khách mời mùa 2.

Sau khi khép lại chặng thứ tư tại Đắk Lắk, Gia Đình Haha bất ngờ thông báo chương trình sẽ tiếp tục với một chặng đặc biệt mang tên Bản Liền: Ngày trở về. Thông tin này ngay lập tức khiến người hâm mộ "vỡ òa", bởi Bản Liền chính là nơi khởi đầu của Gia Đình Haha.

552582572-122157569258757427-4139538530359097386-n.jpg
Việc lựa chọn quay về điểm xuất phát để khép lại mùa 1 được xem là cách tri ân khán giả, đồng thời tạo nên một cái kết trọn vẹn và ý nghĩa. Ảnh: BTC.

Dù chưa có thông tin chính thức từ ekip sản xuất, nhưng sau thành công của mùa đầu tiên, nhiều khán giả hy vọng chương trình sẽ tiếp tục có mùa 2, mùa 3... với dàn cast hiện tại. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã có cho mình danh sách những khách mời tiềm năng cho mùa tiếp theo.

Tăng Phúc là một trong những nghệ sĩ được nhiều khán giả gọi tên. Là một trong những "fan cứng" của Gia Đình Haha, nam ca sĩ chia sẻ anh rất thích những trải nghiệm làm nông và được gần gũi với thiên nhiên. Nhiều người hâm mộ đồng tình rằng, nếu sắp xếp được lịch trình, Tăng Phúc sẽ là một mảnh ghép thú vị cho mùa 2.

"Trai Sóc Trăng" Tăng Phúc là người thích các công việc nhà nông. Nguồn: @uyendonut

Một nhân vật khác được khán giả "thắp nến" là S.T Sơn Thạch. Hình ảnh "bố tập sự" trong Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế của anh từng được netizen yêu mến, khiến người xem kỳ vọng được thấy S.T góp mặt nhiều hơn trong các chương trình thực tế. Bên cạnh đó, mối quan hệ thân thiết giữa nam ca sĩ và dàn cast Gia Đình Haha, đặc biệt là "anh cả Thuận" Jun Phạm cũng là điều khán giả mong được nhìn thấy trong chương trình.

bo-st-cham-cac-con-4-1749528213816971063993-1749529568910-17495295691451188234949.png
Nhiều người xem mong chờ S.T Sơn Thạch góp mặt ở Gia Đình Haha mùa 2. Ảnh: BTC Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế.

SOOBIN cũng từng không ít lần bày tỏ sự yêu thích của anh dành cho Gia Đình Haha. Trong một buổi livestream trò chuyện cùng khán giả, nam ca sĩ cho biết sẽ rất tận hưởng nếu có cơ hội và lịch trình phù hợp để tham gia chương trình. SOOBIN cũng chia sẻ mong muốn trải nghiệm các công việc và văn hóa vùng miền khác nhau cùng dàn cast, vốn là những người anh em thân thiết ngoài đời.

"Hoàng tử" SOOBIN hẹn khán giả của Gia Đình Haha trong mùa 2. Nguồn: @sibungarten

Ngoài ra, Chị Đẹp Ninh Dương Lan Ngọc cũng là một khách mời tiềm năng được nhiều khán giả mong chờ. Với kinh nghiệm ở nhiều chương trình thực tế đình đám như Running Man Vietnam hay Sao Nhập Ngũ, Nọc Nọc (biệt danh fan gọi Lan Ngọc) được yêu mến bởi sự duyên dáng, nhí nhảnh và khả năng "nhảy số nhanh". Nếu góp mặt trong Gia Đình Haha, "chị đẹp" chắc chắn sẽ trở thành một mảnh ghép mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

e705bb29-f214-4c7e-aa9d-5cebef69cf06.jpg
Ninh Dương Lan Ngọc là nghệ sĩ nữ được nhiều người hâm mộ của Gia Đình Haha yêu mến. Ảnh: BTC Running Man Vietnam.
image.jpg
Vân Anh
#gia đình haha #gia đình haha 2025 #gia đình haha có mùa 2 không #khách mời gia đình haha #gia đình haha chặng đặc biệt #gia đình haha về bản liền

