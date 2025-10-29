Gặp gỡ SafeZone của nhà Xương Rồng: Nghệ sĩ ở đâu - người hâm mộ ở đó

HHTO - Cùng gặp gỡ Phan Mỹ Linh - một SafeZone của nhà Xương Rồng, người đã dự định mang theo 225 tờ báo Hoa Học Trò nặng 28kg sang Hàn Quốc để làm quà tặng cho người hâm mộ ở xứ sở kim chi.

Ngày 28/10, khi có thông báo fan meeting bị hủy, chị Phan Mỹ Linh vẫn chọn tin tưởng và chờ đợi thông báo từ nhà Xương Rồng: "Nghệ sĩ ở đâu - mình ở đó". Dù chưa thể gặp các SafeZone ở fan meeting Seoul (Hàn Quốc), chị quyết định vẫn sẽ trao món quà nhỏ cho những "người thương" của nhà Xương Rồng trong dịp gần nhất.

Hành trình yêu thương "4 mẩu Xương Rồng"

Chị Phan Mỹ Linh (sinh năm 1989) - Giám đốc Hội đồng Liên đoàn Tranh biện Việt Nam Toàn cầu là một SafeZone - FC Nhà Xương Rồng (gồm các "anh tài" Thanh Duy, Thiên Minh, Bùi Công Nam, Duy Khánh).

Khi Nhà Xương Rồng công bố tổ chức fan meeting tại Seoul vào ngày 11/11, chị Linh bất ngờ tiết lộ: "225 tờ báo Hoa Học Trò (với trang bìa là nhà Xương Rồng - PV) nặng khoảng 28kg đã cùng mình bay sang Hàn để tặng các bạn SafeZone".

Chị Linh từng quyết định "chơi lớn" mang 225 tờ báo Hoa Học Trò sang Hàn Quốc. Ảnh: NVCC.

Chị trở thành SafeZone từ khi nào?

Mình bị thuyết phục bởi tài năng của Xương Rồng sau khi xem Trở Về - Áo Mùa Đông trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhưng chính thức trở thành fan khi tìm hiểu về cách 4 nghệ sĩ giải quyết "bài toán" tạo nên tiết mục đó. Mình càng cảm động hơn khi thấy tình bạn gắn kết của họ xuyên suốt mùa Hè 2024.

Mình yêu quý Xương Rồng không chỉ vì tài năng, mà còn vì cách họ bổ trợ nhau, luôn "vì nhau mà tới". Họ chọn gắn bó, chọn ưu tiên hoạt động nhóm, điều đó rất đáng trân trọng.

Chị thích thành viên nào nhất?

Nếu Thiên Minh truyền cảm hứng cho mình bằng gu thẩm mỹ tinh tế và cách nhìn cuộc sống thật dịu dàng, thì Thanh Duy lại mang đến nguồn năng lượng dũng cảm sống là chính mình. Duy Khánh giúp mình có thêm động lực để làm việc một cách chân thành, chỉn chu và bền bỉ, còn Bùi Công Nam lại nhắc mình hãy luôn biết tận hưởng, tìm thấy sự hài hước và niềm vui trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

Chị đồng hành cùng thần tượng như thế nào?

Mình từng cùng team Thắp Lửa Toàn Cầu thực hiện dự án Holobox ủng hộ phim Mưa Lửa; tham gia xây dựng nhà tin học tại 8 điểm trường, trong đó có Krông Ana - quê của nghệ sĩ Bùi Công Nam với danh nghĩa nhà Xương Rồng; trợ giá cho vé các sự kiện của 4 nghệ sĩ... và mua 200 - 300 số báo Hoa Học Trò để tặng lại các bạn SafeZone. Mình nghĩ việc trân trọng và ủng hộ những sản phẩm nghệ thuật của Xương Rồng là cách mình yêu thích nhất để ủng hộ thần tượng.

Món quà đặc biệt dành cho "thanh xuân thứ hai"

Chị Linh là một độc giả trung thành của báo Hoa Học Trò từ những năm cấp 2. Chị thậm chí từng cắt nhiều bài báo, giữ những câu chuyện được đăng trên báo mang sang tận Singapore, Mỹ trong hành trình đi du học 12 năm.

Chính vì thế, chị Linh đã dự định mang 225 tờ báo Hoa Học Trò nặng khoảng 28kg sang Hàn Quốc làm quà tặng cho các bạn SafeZone: "Mình thực sự mong những người bạn SafeZone của mình cũng phần nào đó cảm nhận được niềm vui khi cầm trên tay những trang báo được in ấn siêu đẹp và những bài viết đáng yêu".

Chị Linh chính là người đặt mua và ship đầy đủ ấn phẩm Hoa Học Trò có hình ảnh các nghệ sĩ trên trang bìa lên Bản Liền﻿ tặng bé Thư, bé Thắng. Ảnh: NVCC.

Chị có muốn gửi gắm điều gì tới các SafeZone và Xương Rồng không?

Mình chỉ xin trích lời bài hát Mạnh Mẽ Như Xương Rồng thay lời muốn nói:

"Từ khi nào ta đã ghép nhau lại bằng những hình hài mảnh vỡ, cùng nhau vượt qua tổn thương ngây dại, tỉnh giấc sau cơn ngủ mơ? Từ khi nào ta có nơi trở về, ngoài gia đình ta lúc bé? Dù đời lắm bộn bề thì cũng chẳng lo nhé! Có khó chúng ta ôm nhau - sẽ đốt cháy những ưu phiền hay buồn đau".