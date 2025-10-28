Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Fan meeting Nhà Xương Rồng tại Hàn Quốc bị hủy: Duy Khánh quyết sang Hàn gặp fan?

Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chiều 28/10, thông tin fan meeting của Nhà Xương Rồng tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 11/11/2025 bị hủy khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Trước đó, Nhà Xương Rồng - gồm Thanh Duy, Thiên Minh, Bùi Công Nam và Duy Khánh - đã khiến SafeZone (FC Nhà Xương Rồng) "vỡ òa" khi công bố fan meeting đầu tiên tại Hàn Quốc, dự kiến diễn ra ở Yonsei University - Main Auditorium.

Đây là lần đầu tiên một nhóm nghệ sĩ Việt tổ chức fan meeting tại xứ sở Kim chi, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình của bốn nghệ sĩ từng gắn bó từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Tuy nhiên, chiều 28/10, phía ban tổ chức (BTC) sự kiện bất ngờ thông báo: "Vì lý do bất khả kháng ngoài mong muốn, sự kiện 'Nhà Xương Rồng Fan Meeting in Seoul 2025' dự kiến tổ chức vào ngày 11/11/2025 sẽ phải NGƯNG TỔ CHỨC. Chúng tôi hiểu rằng đây là thông tin không mong đợi. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng chương trình đầy đủ và mang đến nhiều ý nghĩa hơn cho các SafeZone và các nghệ sĩ, Ban Tổ Chức phải chọn phương án HỦY sự kiện".

BTC cũng cam kết hoàn tiền vé 100% và gửi tặng 1 lightstick cùng 1 móc khóa đựng thẻ cho toàn bộ khán giả đã mua vé tại Việt Nam.

571151357-1138119938452764-5666675843195716459-n.jpg
Thông báo hủy vào phút chót của BTC khiến các khán giả hụt hẫng. Ảnh: BTC.

Ngay sau đó, bốn nghệ sĩ Nhà Xương Rồng cũng nhanh chóng lên tiếng trấn an khán giả: "Anh em Xương Rồng cũng sẽ bàn với nhau những dự định khác mà sẽ do chính các anh em tự tổ chức để bù đắp và hứa sẽ mang lại những món quà tặng đặc biệt dành riêng cho các khán giả đã mua vé FMT, vé máy bay, khách sạn và dành thời gian để bay sang Hàn Quốc gặp tụi mình lần này". Đặc biệt, Duy Khánh vẫn quyết định bay sang Hàn Quốc gặp các SafeZone như dự kiến, khiến nhiều fan không khỏi xúc động.

573183423-17919282093193282-2841569503834165260-n.png
Một đoạn trong tiết mục mashup Xương Rồng dự định biểu diễn tại Hàn Quốc. Nguồn: Broadcast Duy Khánh.

Fan meeting tại Seoul được xem là bước tiến của Nhà Xương Rồng, nối dài chuỗi hoạt động gắn kết giữa nhóm và người hâm mộ. Trước khi có thông báo hủy, SafeZone đã háo hức chuẩn bị nhiều dự án tiếp ứng, màn LED cho tới quà tặng,... tất cả đều hướng tới "ngày đặc biệt" của Nhà Xương Rồng tại Hàn Quốc.

Dù không tránh khỏi tiếc nuối, phần lớn các fan vẫn giữ tinh thần tích cực, cho rằng điều nên làm là tin tưởng và đợi thông báo từ 4 nghệ sĩ, không nên phản ứng tiêu cực vì đây là điều không ai mong muốn.

566860621-17901632184291297-3399466264482916139-n.jpg
Xương Rồng và các SafeZone đều tiếc nuối trước thông tin sự kiện bị hủy. Ảnh: @xuongrongnohoa_pj
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Vân Anh
#xương rồng #nhà xương rồng #fan meeting nhà xương rồng #nhà xương rồng fan meeting hàn quốc #fan meeting xương rồng bị hủy

