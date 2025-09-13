Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nghệ An

Gần 3 tuần sau bão, cây xanh gẫy đổ vẫn nằm la liệt vỉa hè, lòng đường

Thu Hiền

TPO - Đã gần 3 tuần sau bão số 5, dọc nhiều tuyến đường ở Nghệ An, cây gãy đổ vẫn ngổn ngang, vỉa hè bị rác cây xanh bao phủ, thậm chí tràn xuống lòng đường.

Video: Rác cây xanh ngổn ngang khắp vỉa hè, lòng đường ở Nghệ An
tp-5.jpg
Ghi nhận ngày 13/9, gần 3 tuần sau bão số 5﻿, tại một số tuyến phố ở các phường trung tâm của tỉnh Nghệ An, tình trạng rác thải và cành cây tập kết thành từng đống. Nhiều cây xanh gãy đổ, bật gốc từ bão vẫn ngổn ngang trên đường.
tp-9.jpg﻿
tp-13.jpg
﻿﻿tp-10.jpg
﻿﻿tp-15.jpg
Dọc đường Dũng Quyết (phường Trường Vinh), hàng loạt cây xanh gãy đổ vẫn nằm ngổn ngang. Cành lá cây bị chặt bỏ sau bão tập kết thành đống trên vỉa hè, lòng đường.
tp-12.jpg
Việc rác tập kết dưới lòng đường đã làm hẹp diện tích lưu thông, gây mất an toàn cho người và phương tiện.
tp-17.jpg
Cây xanh gãy đổ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Trường Vinh) vẫn chưa được cắt tỉa, thu dọn.
tp-18.jpg
tp-19.jpg
Ở nhiều vị trí, một số người dân thiếu ý thức còn vứt thêm rác thải sinh hoạt lẫn vào, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.
tp-11.jpg
Đáng lo ngại, có nơi do rác tồn đọng lâu ngày, người dân đã chọn cách đốt rác ngay trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
tp-2.jpg
Tuyến đường Lưu Đức An (phường Vinh Phú) ngập cành lá, gốc cây, đến nay vẫn chưa được thu dọn.
tp-3.jpg
"Rác cây" nằm giữa ngã tư đường Lưu Đức An và Tống Duy Tân
tp-6.jpg
Cây xanh gãy đổ sau gần ba tuần đã khô héo, tuy nhiên vẫn chưa được dọn và nằm chiếm một phần lòng đường trên đường Văn Cao (phường Thành Vinh).
tp-4.jpg
tp-14.jpg
Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết, sau bão số 5, trên địa bàn 6 phường của thành phố Vinh cũ phát sinh khoảng 40.000 tấn rác thải là cành cây xanh, do hơn 33.000 cây bị gãy đổ. Ngoài ra, mỗi ngày có khoảng 400 tấn rác thải sinh hoạt phải được dọn sạch.
“Sau bão, 100% cán bộ công nhân, người lao động công ty làm việc cật lực, khẩn trương để khắc phục hậu quả thiên tai. Quá trình làm việc, đã có những công nhân kiệt sức, ngất xỉu, phải chuyền nước. Tuy nhiên do khối lượng rác thải là cây xanh quá lớn nên đến nay vẫn chưa thể khắc phục triệt để. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu dọn để trả lại môi trường sạch đẹp như ban đầu, rất mong nhận được sự chia sẻ của cộng đồng”, đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An chia sẻ.
Thu Hiền
#rác cây xanh #vỉa hè #lòng đường #ô nhiễm môi trường #giao thông đô thị #bão số 5 #Nghệ An

