Nghệ An Gần 3 tuần sau bão, cây xanh gẫy đổ vẫn nằm la liệt vỉa hè, lòng đường

TPO - Đã gần 3 tuần sau bão số 5, dọc nhiều tuyến đường ở Nghệ An, cây gãy đổ vẫn ngổn ngang, vỉa hè bị rác cây xanh bao phủ, thậm chí tràn xuống lòng đường.