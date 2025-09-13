Gần 3 tuần sau bão, cây xanh gẫy đổ vẫn nằm la liệt vỉa hè, lòng đường

“Sau bão, 100% cán bộ công nhân, người lao động công ty làm việc cật lực, khẩn trương để khắc phục hậu quả thiên tai. Quá trình làm việc, đã có những công nhân kiệt sức, ngất xỉu, phải chuyền nước. Tuy nhiên do khối lượng rác thải là cây xanh quá lớn nên đến nay vẫn chưa thể khắc phục triệt để. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu dọn để trả lại môi trường sạch đẹp như ban đầu, rất mong nhận được sự chia sẻ của cộng đồng”, đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An chia sẻ.
