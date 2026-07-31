Galaxy Z Fold8 Ultra: 5 nâng cấp đáng giá khiến đây trở thành thế hệ Fold đáng xuống tiền nhất từ trước đến nay

Điện thoại gập đã đi một chặng đường dài kể từ những thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên, nhiều người dùng cao cấp vẫn thường đặt ra những câu hỏi quen thuộc trước khi xuống tiền: liệu camera có đủ tốt để sử dụng hàng ngày, thiết kế có đủ mỏng nhẹ để mang theo liên tục, hay màn hình lớn có thực sự hữu ích trong mọi điều kiện sử dụng?

Galaxy Z Fold8 Ultra mang đến câu trả lời rõ ràng bằng những nâng cấp tập trung vào chính những yếu tố người dùng quan tâm nhất. Từ camera 200MP, thiết kế mỏng nhất lịch sử dòng Fold, màn hình sáng hơn cho đến Galaxy AI và hiệu năng thế hệ mới, đây là một trong những bản nâng cấp đáng chú ý nhất của Samsung trong nhiều năm trở lại đây.

Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu nhiều yếu tố đủ sức thay đổi quyết định xuống tiền của người dùng.

Camera 200MP giúp điện thoại gập không còn là sự đánh đổi

Lý do đầu tiên và cũng là nâng cấp đáng chú ý nhất trên Galaxy Z Fold8 Ultra nằm ở hệ thống camera. Galaxy Z Fold8 Ultra trang bị camera chính 200MP, kết hợp cùng camera góc siêu rộng 50MP hoàn toàn mới và ProVisual Engine thế hệ mới được tối ưu cho cả chụp ảnh lẫn quay video.

Con số 200MP không chỉ mang ý nghĩa trên bảng thông số kỹ thuật. Độ phân giải cao cho phép người dùng cắt sâu vào khung hình mà vẫn giữ được độ chi tiết, trong khi công nghệ xử lý hình ảnh giúp cải thiện khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng. Theo Samsung, hệ thống camera mới mang lại hình ảnh có độ chi tiết cao hơn đáng kể và độ sáng tăng 34% so với thế hệ trước.

Với Galaxy Z Fold8 Ultra, người dùng không còn phải lựa chọn giữa trải nghiệm màn hình gập và khả năng nhiếp ảnh cao cấp trên cùng một thiết bị.

Thiết kế mỏng nhẹ hơn giúp trải nghiệm sử dụng trở nên tự nhiên hơn

Một trong những rào cản lớn nhất của điện thoại gập trước đây là cảm giác dày và nặng hơn so với smartphone thông thường. Galaxy Z Fold8 Ultra được Samsung giải quyết trực tiếp ở thế hệ mới. Thiết bị chỉ dày 4,1mm khi mở và 8,9mm khi gập, trở thành mẫu Galaxy Z Fold mỏng nhất từ trước đến nay. Trọng lượng 215g cũng giúp máy dễ dàng mang theo trong các hoạt động thường ngày.

Thiết kế mỏng nhẹ giúp người dùng cảm thấy thoải mái ngay cả khi cầm lâu hoặc cầm bằng 1 tay

Samsung đồng thời cải tiến bản lề, vật liệu cấu thành và vị trí nam châm, kết hợp cùng thiết kế cạnh viền rộng hơn 20%, giúp thao tác gập mở trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên hơn. Những thay đổi này mang lại giá trị rõ rệt trong sử dụng hàng ngày, khi người dùng có thể tận hưởng lợi thế của màn hình lớn mà không phải đánh đổi quá nhiều về tính cơ động.

Màn hình sáng hơn để khai thác trọn vẹn lợi thế của dòng Fold

Màn hình lớn luôn là giá trị cốt lõi của dòng Galaxy Z Fold, nhưng kích thước chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi người dùng có thể nhìn rõ nội dung trong mọi điều kiện.

Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu màn hình chính 8 inch với độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits, cao nhất từ trước đến nay trên dòng Galaxy Z Fold. So với mức 2.600 nits của thế hệ trước, sự cải thiện này đặc biệt hữu ích khi sử dụng ngoài trời hoặc trong môi trường ánh sáng mạnh.

Bên cạnh đó, mật độ điểm ảnh 442 ppi cũng giúp nội dung hiển thị sắc nét hơn đáng kể. Từ đọc tài liệu, xem video cho đến xử lý công việc, màn hình lớn kết hợp độ sáng cao giúp trải nghiệm trở nên trực quan và thoải mái hơn.

Khả năng chia đôi hoặc chia ba ứng dụng trên cùng một màn hình cũng tiếp tục là lợi thế nổi bật của dòng Fold, cho phép người dùng xử lý nhiều tác vụ song song một cách linh hoạt.

Galaxy AI phát huy tối đa lợi thế trên màn hình lớn

Lý do thứ tư nằm ở những trải nghiệm Galaxy AI được thiết kế để tận dụng không gian hiển thị rộng của Galaxy Z Fold8 Ultra.

Với Photo Assist, người dùng có thể chỉnh sửa ảnh bằng các câu lệnh văn bản đơn giản. Trên màn hình 8 inch, ảnh gốc và ảnh sau chỉnh sửa có thể hiển thị cạnh nhau, giúp việc theo dõi và so sánh kết quả trở nên trực quan hơn.

Trong khi đó, My FanCam hỗ trợ tự động nhận diện và theo dõi chủ thể trong quá trình hậu kỳ video. Người dùng có thể nhanh chóng tạo ra những đoạn video tập trung vào nhân vật mong muốn mà không cần thực hiện nhiều thao tác chỉnh sửa thủ công.

Khi kết hợp cùng màn hình lớn, các tính năng Galaxy AI không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang lại trải nghiệm sáng tạo nội dung thuận tiện hơn ngay trên thiết bị di động.

Hiệu năng mạnh mẽ đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng

Màn hình lớn, camera độ phân giải cao và các tác vụ AI chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng một nền tảng phần cứng đủ mạnh.

Galaxy Z Fold8 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy sản xuất trên tiến trình 3nm. Theo Samsung, bộ xử lý AI nhanh hơn 6,9 lần, GPU mạnh hơn 1,6 lần và CPU mạnh hơn 1,1 lần so với Galaxy Z Fold6.

Pin chuẩn Ultra bền bỉ cho cả ngày dài, sạc siêu nhanh 65% trong 30 phút để luôn sẵn sàng cho mọi tác vụ

Máy cũng được trang bị viên pin 5.000mAh ứng dụng công nghệ Silicon-Carbon thế hệ mới, hỗ trợ sạc nhanh 45W có dây và cho phép sạc lên đến 65% chỉ trong khoảng 30 phút. Samsung cho biết thiết bị có thể phát video liên tục lên đến 26 giờ.

Sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin lớn giúp Galaxy Z Fold8 Ultra đáp ứng tốt các nhu cầu từ làm việc, giải trí đến sáng tạo nội dung trong suốt cả ngày.

Từ camera 200MP, thiết kế mỏng nhất lịch sử dòng Fold, màn hình 3.000 nits cho đến Galaxy AI và hiệu năng thế hệ mới, Galaxy Z Fold8 Ultra cho thấy điện thoại gập đang ngày càng hoàn thiện ở những yếu tố người dùng quan tâm nhất. Đây không chỉ là một bản nâng cấp về thông số mà còn là thế hệ Galaxy Z Fold mang đến nhiều lý do thuyết phục hơn để người dùng cân nhắc xuống tiền và trải nghiệm.

Galaxy Z Fold8 Ultra hiện nhận đặt trước tại Việt Nam với giá bán từ 52,99 triệu đồng. Từ ngày 22/07 đến 13/08/2026, khách hàng đặt trước sẽ nhận ưu đãi thu cũ đổi mới lên đến 3 triệu đồng, trả góp từ 2,99 triệu đồng/tháng thông qua ngân hàng với thời hạn lên đến 24 tháng, cùng gói bảo vệ màn hình lên đến 2 năm. Đặc biệt, người dùng còn được tặng một lần thay màn hình trị giá 15 triệu đồng trong vòng 2 năm kể từ thời điểm kích hoạt thiết bị.

Thông tin chi tiết chương trình đặt trước tại: http://smsng.co/6000BEmWrA