Fest ‘Chạm Việt Nam’ - Hãy để âm nhạc, ánh sáng và công nghệ dẫn lối

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” diễn ra trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam 2025, sự kiện thường niên do báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Đen, Anh Tú, Double2T, Ngô Lan Hương, Hà Myo... hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội.
Sân khấu chính của “Chạm Việt Nam” được thiết kế quy mô với hệ thống khung đèn cao 14 mét, rộng 22 mét và sâu hơn 15 mét.
Nối tiếp 4 ca khúc của rapper Đen là màn trình diễn của ca sĩ Hà Myo - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.
Cô thể hiện chùm ca khúc “Giai điệu Việt Nam mình”, “Son” và “Âm sắc dân gian”. Nữ ca sĩ cũng khoe khả năng vũ đạo ấn tượng.
Âm nhạc của Hà Myo đậm chất truyền thông nhưng vẫn mang nét trẻ trung, hiện đại.
Đến với đêm nhạc “Chạm Việt Nam”, nữ ca sĩ cũng gửi lời chúc mừng tới những người phụ nữ nhân dịp 20/10 sắp tới.
Đen mở màn chương đầu tiên mang tên “Nhịp chạm” với bản hit Mang tiền về cho mẹ.
Nam rapper tiếp tục khuấy động sân khấu sân vận động Đại học Bách khoa bằng ca khúc Lối nhỏ.
Anh bước xuống sân khấu cúi đầu cảm ơn khán giả, thân thiện giao lưu cùng người hâm mộ.
Tiếp đến Đen “chiêu đãi” bản hit khác Nấu ăn cho em và được khán giả đồng thanh hát theo.
Đi về nhà là ca khúc cuối nam rapper mang đến “Chạm Việt Nam” hôm nay.
Phát biểu tại đêm nhạc Fest “Chạm Việt Nam”, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam, cho biết: Từ năm 2020, Ngày thẻ Việt Nam đã trở thành hành trình của niềm tin và sự đổi mới, khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong trong chuyển đổi số.
Chủ đề năm nay: “Một chạm - Vạn niềm tin” - không chỉ kể những câu chuyện về công nghệ thanh toán, mà còn là thông điệp giàu tính nhân văn, đó là: Mỗi lần “chạm” là một nhịp kết nối - Giữa công nghệ và cảm xúc - Giữa con người và con người - Giữa quá khứ tự hào và tương lai rộng mở.
Năm nay, lần đầu tiên sau 5 năm tổ chức Ngày thẻ Việt Nam, chúng tôi cùng các đơn vị đồng hành và sự ủng hộ của các ca sĩ, nghệ sĩ – Một đêm nhạc với tên gọi “Chạm Việt Nam” đã được tổ chức.
“Trong đêm nhạc Fest ‘Chạm Việt Nam’ hôm nay, hãy để âm nhạc, ánh sáng và công nghệ dẫn lối để chúng ta tiếp tục được ‘chạm’ vào cảm xúc - để lan tỏa yêu thương, và ‘chạm’ vào trái tim - để giữ mãi ngọn lửa Việt Nam rực sáng, kiêu hãnh và nhân ái”, Trưởng ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 nói.
Tại đêm nhạc “Chạm Việt Nam”, âm nhạc kể câu chuyện thế hệ gen Z đầy sức sáng tạo, làm chủ công nghệ, cháy bỏng khát vọng, chung niềm tin đưa Việt Nam chuyển mình trong thời đại số.
Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh cho biết cô cảm thấy choáng ngợp với quy mô sân khấu của đêm nhạc. “Theo tôi được biết thì sân khấu năm nay được dàn dựng công phu, đầu tư chuyên nghiệp và sáng tạo khiến tôi rất mong chờ được trực tiếp trải nghiệm không khí sôi động ấy. Tôi tin rằng đây sẽ là một bữa tiệc âm nhạc - công nghệ thật đặc sắc dành cho giới trẻ”, cô nói.
Hoa hậu Việt Nam năm 2024 chia sẻ: “Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc đều có màu sắc rất riêng nhưng tôi đặc biệt mong chờ những phần trình diễn của rapper Đen. Âm nhạc của anh Đen luôn mang nhiều cảm xúc và lời ca rất sâu sắc”, người đẹp chia sẻ.
Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 với chủ đề: Một chạm - Vạn niềm tin.
Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 bao gồm: Hội thảo chuyên đề: “Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số”; Tọa đàm hướng nghiệp: “Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền”; Sự kiện “Sóng Festival: Một chạm - Vạn niềm tin”; Đêm nhạc “Chạm Việt Nam”; Chiến dịch Mega Sale 2025.