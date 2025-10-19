Fest ‘Chạm Việt Nam’ - Hãy để âm nhạc, ánh sáng và công nghệ dẫn lối

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” diễn ra trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam 2025, sự kiện thường niên do báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Đen, Anh Tú, Double2T, Ngô Lan Hương, Hà Myo... hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sân khấu chính của “Chạm Việt Nam” được thiết kế quy mô với hệ thống khung đèn cao 14 mét, rộng 22 mét và sâu hơn 15 mét.