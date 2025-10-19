Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Fest ‘Chạm Việt Nam’ - Hãy để âm nhạc, ánh sáng và công nghệ dẫn lối

Nhóm phóng viên

TPO - Trong không gian rực rỡ của đêm nhạc Fest ‘Chạm Việt Nam’, giữa ánh sáng công nghệ và nhịp điệu trẻ trung, khán giả lại được “chạm” vào một Việt Nam hiện đại, nhân văn và đầy cảm xúc - nơi công nghệ không tách rời con người, mà kết nối những trái tim yêu nước.

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” diễn ra trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam 2025, sự kiện thường niên do báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Đen, Anh Tú, Double2T, Ngô Lan Hương, Hà Myo... hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sân khấu chính của “Chạm Việt Nam” được thiết kế quy mô với hệ thống khung đèn cao 14 mét, rộng 22 mét và sâu hơn 15 mét.

report Ca sĩ Hà Myo với chùm ca khúc 'Giai điệu Việt Nam mình'
302115775572497508.jpg

Nối tiếp 4 ca khúc của rapper Đen là màn trình diễn của ca sĩ Hà Myo - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

7259f23aabfb26a57fea.jpg

Cô thể hiện chùm ca khúc “Giai điệu Việt Nam mình”, “Son” và “Âm sắc dân gian”. Nữ ca sĩ cũng khoe khả năng vũ đạo ấn tượng.

dda008da511bdc45850a.jpg

Âm nhạc của Hà Myo đậm chất truyền thông nhưng vẫn mang nét trẻ trung, hiện đại.

e8fdf787ae4623187a57.jpg

Đến với đêm nhạc “Chạm Việt Nam”, nữ ca sĩ cũng gửi lời chúc mừng tới những người phụ nữ nhân dịp 20/10 sắp tới.

report Rapper Đen mở màn chương đầu tiên mang tên 'Nhịp chạm'
a344f16c7baaf6f4afbb.jpg

Đen mở màn chương đầu tiên mang tên “Nhịp chạm” với bản hit Mang tiền về cho mẹ.

Nam rapper tiếp tục khuấy động sân khấu sân vận động Đại học Bách khoa bằng ca khúc Lối nhỏ.

cdf70bb181770c295566.jpg

Anh bước xuống sân khấu cúi đầu cảm ơn khán giả, thân thiện giao lưu cùng người hâm mộ.

﻿c3039a1637d0ba8ee3c1.jpg
312445ebeb2d66733f3c.jpg
beb70297b7513a0f6340.jpg

Tiếp đến Đen “chiêu đãi” bản hit khác Nấu ăn cho em và được khán giả đồng thanh hát theo.

2539526715919874611.jpg

Đi về nhà là ca khúc cuối nam rapper mang đến “Chạm Việt Nam” hôm nay.

5d60cc59799ff4c1ad8e.jpg
91cb1cd0a91624487d07.jpg
12.jpg
123.jpg
1234.jpg
12345.jpg
report Giữ mãi ngọn lửa Việt Nam rực sáng, kiêu hãnh và nhân ái
73f91b42f98474da2d95.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025.

Phát biểu tại đêm nhạc Fest “Chạm Việt Nam”, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam, cho biết: Từ năm 2020, Ngày thẻ Việt Nam đã trở thành hành trình của niềm tin và sự đổi mới, khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong trong chuyển đổi số.

Chủ đề năm nay: “Một chạm - Vạn niềm tin” - không chỉ kể những câu chuyện về công nghệ thanh toán, mà còn là thông điệp giàu tính nhân văn, đó là: Mỗi lần “chạm” là một nhịp kết nối - Giữa công nghệ và cảm xúc - Giữa con người và con người - Giữa quá khứ tự hào và tương lai rộng mở.

Năm nay, lần đầu tiên sau 5 năm tổ chức Ngày thẻ Việt Nam, chúng tôi cùng các đơn vị đồng hành và sự ủng hộ của các ca sĩ, nghệ sĩ – Một đêm nhạc với tên gọi “Chạm Việt Nam” đã được tổ chức.

“Trong đêm nhạc Fest ‘Chạm Việt Nam’ hôm nay, hãy để âm nhạc, ánh sáng và công nghệ dẫn lối để chúng ta tiếp tục được ‘chạm’ vào cảm xúc - để lan tỏa yêu thương, và ‘chạm’ vào trái tim - để giữ mãi ngọn lửa Việt Nam rực sáng, kiêu hãnh và nhân ái”, Trưởng ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 nói.

34e965ddff1b72452b0a.jpg
9142cd6457a2dafc83b3.jpg
1239422460195855584.jpg
Vũ đoàn Liberty đem đến những điệu nhảy sôi động trên nền ca khúc chủ đề của chương trình - "Một chạm - Vạn niềm tin".
report DJ Thảo Bebe mở màn đêm nhạc
3148834851942919389.jpg
3667291840283584972.jpg
DJ Thảo Bebe mở màn đêm nhạc, khuấy động bầu không khí. Hàng chục nghìn khán giả reo hò, hát theo những bản hit. Không gian sân vận động Đại học Bách khoa (Hà Nội) trở thành bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng
report Âm nhạc kể câu chuyện thế hệ gen Z đầy sức sáng tạo

Tại đêm nhạc “Chạm Việt Nam”, âm nhạc kể câu chuyện thế hệ gen Z đầy sức sáng tạo, làm chủ công nghệ, cháy bỏng khát vọng, chung niềm tin đưa Việt Nam chuyển mình trong thời đại số.

0e4b322fe8e965b73cf8.jpg
529063e6b920347e6d31.jpg
2187535072639621723.jpg
a8003d62e7a46afa33b5.jpg
report Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh: Chờ đợi dàn nghệ sĩ biểu diễn tại ‘Chạm Việt Nam’

Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh cho biết cô cảm thấy choáng ngợp với quy mô sân khấu của đêm nhạc. “Theo tôi được biết thì sân khấu năm nay được dàn dựng công phu, đầu tư chuyên nghiệp và sáng tạo khiến tôi rất mong chờ được trực tiếp trải nghiệm không khí sôi động ấy. Tôi tin rằng đây sẽ là một bữa tiệc âm nhạc - công nghệ thật đặc sắc dành cho giới trẻ”, cô nói.

f8e8ca01c8c645981cd7-6297.jpg

Hoa hậu Việt Nam năm 2024 chia sẻ: “Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc đều có màu sắc rất riêng nhưng tôi đặc biệt mong chờ những phần trình diễn của rapper Đen. Âm nhạc của anh Đen luôn mang nhiều cảm xúc và lời ca rất sâu sắc”, người đẹp chia sẻ.

Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 với chủ đề: Một chạm - Vạn niềm tin.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 bao gồm: Hội thảo chuyên đề: “Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số”; Tọa đàm hướng nghiệp: “Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền”; Sự kiện “Sóng Festival: Một chạm - Vạn niềm tin”; Đêm nhạc “Chạm Việt Nam”; Chiến dịch Mega Sale 2025.

8b7d23191fdf9281cbce.jpg
924fa29a995c14024d4d.jpg
6828c3eef0287d762439.jpg
ea7508b03376be28e767.jpg
561626358-1420832650046231-289639762669958620-n-5833.jpg
Nhóm phóng viên
