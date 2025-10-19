Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

'Anh trai' Anh Tú khuấy động đêm nhạc Fest 'Chạm Việt Nam'

Trọng Tài - Như Ý - Trọng Quân - Dương Triều - Xuân Tùng - Châu Linh - Duy Nam - Ngọc Ánh - Hà Trang - Mạnh Thắng - Công Hướng - Đức Nguyễn

TPO - Trong không gian rực rỡ của đêm nhạc Fest ‘Chạm Việt Nam’, giữa ánh sáng công nghệ và nhịp điệu trẻ trung, khán giả lại được “chạm” vào một Việt Nam hiện đại, nhân văn và đầy cảm xúc - nơi công nghệ không tách rời con người, mà kết nối những trái tim yêu nước.

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” diễn ra trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam 2025, sự kiện thường niên do báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Đen, Anh Tú, Double2T, Ngô Lan Hương, Hà Myo... mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sân khấu chính của “Chạm Việt Nam” được thiết kế quy mô với hệ thống khung đèn cao 14 mét, rộng 22 mét và sâu hơn 15 mét.

report Ca sĩ Anh Tú kết lại 'Chạm Việt Nam'
6282ae37fcf771a928e6.jpg

Ca sĩ Anh Tú kết lại “Chạm Việt Nam” bằng màn trình diễn bốn tiết mục gồm mashup Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm, Duyên do trời phận tại ta, Đều là của em Nhịp chạm Việt Nam - ca khúc chủ đề của sự kiện.

d02b463b18fb95a5ccea.jpg
2116869889619985500.jpg

Khi màn hình vừa xuất hiện hình ảnh Anh Tú, khán giả phấn khích, liên tục gọi tên anh.

0ceea02bd0eb5db504fa.jpg
928021e05020dd7e8431.jpg

Ngay khi nhận lời xuất hiện ở đêm nhạc, nam ca sĩ tiết lộ khán giả sẽ thấy một Anh Tú vừa quen thuộc trong cảm xúc, vừa mới mẻ trong cách thể hiện. Anh hy vọng những “nhịp chạm” âm nhạc tạo nên sự đồng điệu với khán giả.

de2a377a69bae4e4bdab.jpg

“Khi vừa xuất hiện, mọi người cổ vũ nhiệt tình, tôi thấy rất may mắn và hạnh phúc”, nam ca sĩ nói.

4214270099450685376-1.jpg
4214270099450685376.jpg

Nhịp chạm Việt Nam là sản phẩm hợp tác giữa NAPAS, nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca sĩ Anh Tú, hướng tới việc kết nối trải nghiệm thanh toán số với các giá trị văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Ra mắt từ cuối tháng 7/2025, MV hiện thu hút gần 1,4 triệu lượt xem trên YouTube.

4cb18e6befab62f53bba.jpg
8fcbbe64dfa452fa0bb5.jpg
1897023154121400328.jpg
4569047095842275974.jpg
qoute Mini game cùng Double2T
776752d7f3167e482707-2931.jpg

10 khán giả may mắn được Ban tổ chức chọn lên sân khấu giao lưu và chơi mini game cùng Double2T.

Nam rapper đưa ra những từ khóa, người chơi có nhiệm vụ đưa ra các bài hát có chứa từ khóa.

4952a27216b39bedc2a2.jpg
3840843979917066989.jpg

Sau màn kết hợp cùng em xinh Ngô Lan Hương, Double2T trình diễn Xập xình xập xình.

3213332425606252840-1.jpg

Rapper Tuyên Quang bắt nhịp cho fan Hà Nội hát bản hit đình đám của anh - Người miền núi chất: “Người miền núi chất lên sân khấu tay cầm mic/ Từ nơi cùng trời cuối đất cho họ biết đây là ai là rap hiphop từ trên bản làng/ Có công mài sắt có ngày nên kim…”.

78f6bdd73c16b148e807.jpg

Quán quân Rap Việt mùa 3 khuấy động sân khấu cùng vũ đoàn Liberty.

3002321141047474107.jpg
﻿fda61ffafc3b7165282a.jpg
99f760dc831d0e43570c.jpg
Em xinh Ngô Lan Hương và rapper Double2T giao lưu cùng Hoa hậu Việt Nam năm 2024, Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 Hà Trúc Linh.
6cd7279dc65c4b02124d.jpg
7c2d796b98aa15f44cbb.jpg
83b8ebd80a198747de08.jpg
d72b917170b0fdeea4a1.jpg
4fbe0c30daf157af0ee0.jpg
3762108982099335319.jpg
Toàn cảnh kiss cam tại "Chạm Việt Nam"
report Ngô Lan Hương mở đầu chương 3 với chủ đề 'Sáng tạo'
a26d762aaceb21b578fa-6848.jpg

Sân vận động Đại học Bách khoa (Hà Nội) bùng nổ khi nữ ca sĩ xuất hiện. Khán giả gọi tên Ngô Lan Hương, hòa mình vào những ca khúc nổi tiếng như Đi giữa trời rực rỡ, Việt Nam tôi kểCảm ơn cảm ơn.

3f338d2f5eeed3b08aff.jpg
1719205209796728746.jpg

Ngay ca khúc đầu tiên, nữ ca sĩ di chuyển xuống giữa sân để giao lưu cùng khán giả.

a3061d8fe34e6e10375f.jpg
1200874052022467167.jpg
8633b26668a7e5f9bcb6.jpg

Nữ ca sĩ sinh năm 1998 gây bất ngờ với màn kết hợp rapper Double2T trong ca khúc Thanh âm miền núi - bản hit mang đậm phong cách “người miền núi chất”.

86be1579e2b86fe636a9.jpg
e0f03b3accfb41a518ea.jpg

Hai nghệ sĩ trẻ mang đến những màn trình diễn đầy cá tính, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, cảm hứng sáng tạo được thăng hoa cùng tinh thần Việt.

546c6bc5f404795a2015.jpg
3213332425606252840.jpg
9f1a04102ad1a78ffec0.jpg
486871389905559591.jpg

Khán giả hào hứng tham gia trò chơi kiss cam ở phần giữa của đêm nhạc. Khoảnh khắc những cặp đôi thể hiện tình cảm dưới ống kính máy quay khiến bầu không khí “Chạm Việt Nam” càng thêm sôi động.

44c745f66b37e669bf26.jpg
1143815803018420895.jpg
report Những ca khúc remix tiếp tục làm nóng đêm nhạc
e88b2dc52704aa5af315.jpg

Ca sĩ Châu Dương mang đến ca khúc nhạc ngoại lời Việt - Hơn bất cứ ai.

9c258e43848209dc5093.jpg
df73553f5ffed2a08bef.jpg

Cô hâm nóng không khí khi bắt nhịp cho khán giả cùng hát bài remix Khi nào, cùng màn dance break ấn tượng.

Ca khúc cuối giọng ca sinh năm 1998 gửi tặng khán giả mang tên Không chỉ là thích.

43ba0c7936b8bbe6e2a9.jpg
4466470041086945276.jpg
b04e625e729fffc1a68e.jpg

Mở đầu chương 2 là sự xuất hiện của ca sĩ Dung Hoàng Phạm với loạt ca khúc gây sốt trên nền tảng TikTok thời gian qua như: Việt Nam Vĩnh Trường, Ải hồng nhan, Mật ngọt Remix…

1767508697016347918.jpg
1836273993333197146.jpg

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 đến từ Sơn La chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực và cảm xúc, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

013b47b63977b429ed66.jpg
23c33c514290cfce9681.jpg
34e2f1898e4803165a59.jpg
697c67f51934946acd25.jpg
a964383570f4fdaaa4e5.jpg
b7be9a9ed25f5f01064e.jpg
report Ca sĩ Hà Myo với chùm ca khúc 'Giai điệu Việt Nam mình'
302115775572497508.jpg

Nối tiếp 4 ca khúc của rapper Đen là màn trình diễn của ca sĩ Hà Myo - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

7259f23aabfb26a57fea.jpg

Cô thể hiện chùm ca khúc Giai điệu Việt Nam mình, SonÂm sắc dân gian. Nữ ca sĩ cũng khoe khả năng vũ đạo ấn tượng.

dda008da511bdc45850a.jpg

Âm nhạc của Hà Myo đậm chất truyền thống nhưng vẫn mang nét trẻ trung, hiện đại.

e8fdf787ae4623187a57.jpg

Đến với đêm nhạc “Chạm Việt Nam”, nữ ca sĩ cũng gửi lời chúc mừng tới những người phụ nữ nhân dịp 20/10 sắp tới.

fac106964e57c3099a46.jpg
Khán giả cuồng nhiệt tại đêm nhạc Fest "Chạm Việt Nam"
report Rapper Đen mở màn chương đầu tiên mang tên 'Nhịp chạm'
a344f16c7baaf6f4afbb.jpg

Đen mở màn chương đầu tiên mang tên “Nhịp chạm” với bản hit Mang tiền về cho mẹ.

Nam rapper tiếp tục khuấy động sân khấu sân vận động Đại học Bách khoa bằng ca khúc Lối nhỏ.

cdf70bb181770c295566.jpg

Anh bước xuống sân khấu cúi đầu cảm ơn khán giả, thân thiện giao lưu cùng người hâm mộ.

﻿c3039a1637d0ba8ee3c1.jpg
312445ebeb2d66733f3c.jpg
beb70297b7513a0f6340.jpg

Tiếp đến Đen “chiêu đãi” bản hit khác Nấu ăn cho em và được khán giả đồng thanh hát theo.

2539526715919874611.jpg

Đi về nhà là ca khúc cuối nam rapper mang đến “Chạm Việt Nam” hôm nay.

5d60cc59799ff4c1ad8e.jpg
91cb1cd0a91624487d07.jpg
12.jpg
123.jpg
1234.jpg
12345.jpg
report Giữ mãi ngọn lửa Việt Nam rực sáng, kiêu hãnh và nhân ái
73f91b42f98474da2d95.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025.

Phát biểu tại đêm nhạc Fest “Chạm Việt Nam”, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam, cho biết: Từ năm 2020, Ngày thẻ Việt Nam đã trở thành hành trình của niềm tin và sự đổi mới, khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong trong chuyển đổi số.

Chủ đề năm nay: “Một chạm - Vạn niềm tin” - không chỉ kể những câu chuyện về công nghệ thanh toán, mà còn là thông điệp giàu tính nhân văn, đó là: Mỗi lần “chạm” là một nhịp kết nối - Giữa công nghệ và cảm xúc - Giữa con người và con người - Giữa quá khứ tự hào và tương lai rộng mở.

Năm nay, lần đầu tiên sau 5 năm tổ chức Ngày thẻ Việt Nam, chúng tôi cùng các đơn vị đồng hành và sự ủng hộ của các ca sĩ, nghệ sĩ – Một đêm nhạc với tên gọi “Chạm Việt Nam” đã được tổ chức.

“Trong đêm nhạc Fest ‘Chạm Việt Nam’ hôm nay, hãy để âm nhạc, ánh sáng và công nghệ dẫn lối để chúng ta tiếp tục được ‘chạm’ vào cảm xúc - để lan tỏa yêu thương, và ‘chạm’ vào trái tim - để giữ mãi ngọn lửa Việt Nam rực sáng, kiêu hãnh và nhân ái”, Trưởng ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 nói.

34e965ddff1b72452b0a.jpg
9142cd6457a2dafc83b3.jpg
1239422460195855584.jpg
Vũ đoàn Liberty đem đến những điệu nhảy sôi động trên nền ca khúc chủ đề của chương trình - "Một chạm - Vạn niềm tin".
report DJ Thảo Bebe mở màn đêm nhạc
3148834851942919389.jpg
3667291840283584972.jpg
DJ Thảo Bebe mở màn đêm nhạc, khuấy động bầu không khí. Hàng chục nghìn khán giả reo hò, hát theo những bản hit. Không gian sân vận động Đại học Bách khoa (Hà Nội) trở thành bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng
report Âm nhạc kể câu chuyện thế hệ gen Z đầy sức sáng tạo

Tại đêm nhạc “Chạm Việt Nam”, âm nhạc kể câu chuyện thế hệ gen Z đầy sức sáng tạo, làm chủ công nghệ, cháy bỏng khát vọng, chung niềm tin đưa Việt Nam chuyển mình trong thời đại số.

0e4b322fe8e965b73cf8.jpg
529063e6b920347e6d31.jpg
2187535072639621723.jpg
a8003d62e7a46afa33b5.jpg
report Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh: Chờ đợi dàn nghệ sĩ biểu diễn tại ‘Chạm Việt Nam’

Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh cho biết cô cảm thấy choáng ngợp với quy mô sân khấu của đêm nhạc. “Theo tôi được biết thì sân khấu năm nay được dàn dựng công phu, đầu tư chuyên nghiệp và sáng tạo khiến tôi rất mong chờ được trực tiếp trải nghiệm không khí sôi động ấy. Tôi tin rằng đây sẽ là một bữa tiệc âm nhạc - công nghệ thật đặc sắc dành cho giới trẻ”, cô nói.

f8e8ca01c8c645981cd7-6297.jpg

Hoa hậu Việt Nam năm 2024 chia sẻ: “Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc đều có màu sắc rất riêng nhưng tôi đặc biệt mong chờ những phần trình diễn của rapper Đen. Âm nhạc của anh Đen luôn mang nhiều cảm xúc và lời ca rất sâu sắc”, người đẹp chia sẻ.

Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 với chủ đề: Một chạm - Vạn niềm tin.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 bao gồm: Hội thảo chuyên đề: “Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số”; Tọa đàm hướng nghiệp: “Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền”; Sự kiện “Sóng Festival: Một chạm - Vạn niềm tin”; Đêm nhạc “Chạm Việt Nam”; Chiến dịch Mega Sale 2025.

8b7d23191fdf9281cbce.jpg
924fa29a995c14024d4d.jpg
6828c3eef0287d762439.jpg
ea7508b03376be28e767.jpg
561626358-1420832650046231-289639762669958620-n-5833.jpg
Trọng Tài - Như Ý - Trọng Quân - Dương Triều - Xuân Tùng - Châu Linh - Duy Nam - Ngọc Ánh - Hà Trang - Mạnh Thắng - Công Hướng - Đức Nguyễn
#Chạm Việt Nam #Đêm nhạc Việt Nam #Âm nhạc công nghệ #Giới trẻ yêu nước #Sự kiện âm nhạc Việt Nam #Nghệ sĩ Việt Nam #Bữa tiệc âm nhạc #Ngày thẻ Việt Nam 2025

