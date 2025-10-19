'Anh trai' Anh Tú khuấy động đêm nhạc Fest 'Chạm Việt Nam'

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” diễn ra trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam 2025, sự kiện thường niên do báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Đen, Anh Tú, Double2T, Ngô Lan Hương, Hà Myo... mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội.
Sân khấu chính của “Chạm Việt Nam” được thiết kế quy mô với hệ thống khung đèn cao 14 mét, rộng 22 mét và sâu hơn 15 mét.
Ca sĩ Anh Tú kết lại “Chạm Việt Nam” bằng màn trình diễn bốn tiết mục gồm mashup Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm, Duyên do trời phận tại ta, Đều là của em và Nhịp chạm Việt Nam - ca khúc chủ đề của sự kiện.
Khi màn hình vừa xuất hiện hình ảnh Anh Tú, khán giả phấn khích, liên tục gọi tên anh.
Ngay khi nhận lời xuất hiện ở đêm nhạc, nam ca sĩ tiết lộ khán giả sẽ thấy một Anh Tú vừa quen thuộc trong cảm xúc, vừa mới mẻ trong cách thể hiện. Anh hy vọng những “nhịp chạm” âm nhạc tạo nên sự đồng điệu với khán giả.
“Khi vừa xuất hiện, mọi người cổ vũ nhiệt tình, tôi thấy rất may mắn và hạnh phúc”, nam ca sĩ nói.
Nhịp chạm Việt Nam là sản phẩm hợp tác giữa NAPAS, nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca sĩ Anh Tú, hướng tới việc kết nối trải nghiệm thanh toán số với các giá trị văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Ra mắt từ cuối tháng 7/2025, MV hiện thu hút gần 1,4 triệu lượt xem trên YouTube.
10 khán giả may mắn được Ban tổ chức chọn lên sân khấu giao lưu và chơi mini game cùng Double2T.
Nam rapper đưa ra những từ khóa, người chơi có nhiệm vụ đưa ra các bài hát có chứa từ khóa.
Sau màn kết hợp cùng em xinh Ngô Lan Hương, Double2T trình diễn Xập xình xập xình.
Rapper Tuyên Quang bắt nhịp cho fan Hà Nội hát bản hit đình đám của anh - Người miền núi chất: “Người miền núi chất lên sân khấu tay cầm mic/ Từ nơi cùng trời cuối đất cho họ biết đây là ai là rap hiphop từ trên bản làng/ Có công mài sắt có ngày nên kim…”.
Quán quân Rap Việt mùa 3 khuấy động sân khấu cùng vũ đoàn Liberty.
Sân vận động Đại học Bách khoa (Hà Nội) bùng nổ khi nữ ca sĩ xuất hiện. Khán giả gọi tên Ngô Lan Hương, hòa mình vào những ca khúc nổi tiếng như Đi giữa trời rực rỡ, Việt Nam tôi kể và Cảm ơn cảm ơn.
Ngay ca khúc đầu tiên, nữ ca sĩ di chuyển xuống giữa sân để giao lưu cùng khán giả.
Nữ ca sĩ sinh năm 1998 gây bất ngờ với màn kết hợp rapper Double2T trong ca khúc Thanh âm miền núi - bản hit mang đậm phong cách “người miền núi chất”.
Hai nghệ sĩ trẻ mang đến những màn trình diễn đầy cá tính, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, cảm hứng sáng tạo được thăng hoa cùng tinh thần Việt.
Khán giả hào hứng tham gia trò chơi kiss cam ở phần giữa của đêm nhạc. Khoảnh khắc những cặp đôi thể hiện tình cảm dưới ống kính máy quay khiến bầu không khí “Chạm Việt Nam” càng thêm sôi động.
Ca sĩ Châu Dương mang đến ca khúc nhạc ngoại lời Việt - Hơn bất cứ ai.
Cô hâm nóng không khí khi bắt nhịp cho khán giả cùng hát bài remix Khi nào, cùng màn dance break ấn tượng.
Ca khúc cuối giọng ca sinh năm 1998 gửi tặng khán giả mang tên Không chỉ là thích.
Mở đầu chương 2 là sự xuất hiện của ca sĩ Dung Hoàng Phạm với loạt ca khúc gây sốt trên nền tảng TikTok thời gian qua như: Việt Nam Vĩnh Trường, Ải hồng nhan, Mật ngọt Remix…
Nữ ca sĩ sinh năm 1995 đến từ Sơn La chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực và cảm xúc, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.
Nối tiếp 4 ca khúc của rapper Đen là màn trình diễn của ca sĩ Hà Myo - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.
Cô thể hiện chùm ca khúc Giai điệu Việt Nam mình, Son và Âm sắc dân gian. Nữ ca sĩ cũng khoe khả năng vũ đạo ấn tượng.
Âm nhạc của Hà Myo đậm chất truyền thống nhưng vẫn mang nét trẻ trung, hiện đại.
Đến với đêm nhạc “Chạm Việt Nam”, nữ ca sĩ cũng gửi lời chúc mừng tới những người phụ nữ nhân dịp 20/10 sắp tới.
Đen mở màn chương đầu tiên mang tên “Nhịp chạm” với bản hit Mang tiền về cho mẹ.
Nam rapper tiếp tục khuấy động sân khấu sân vận động Đại học Bách khoa bằng ca khúc Lối nhỏ.
Anh bước xuống sân khấu cúi đầu cảm ơn khán giả, thân thiện giao lưu cùng người hâm mộ.
Tiếp đến Đen “chiêu đãi” bản hit khác Nấu ăn cho em và được khán giả đồng thanh hát theo.
Đi về nhà là ca khúc cuối nam rapper mang đến “Chạm Việt Nam” hôm nay.
Phát biểu tại đêm nhạc Fest “Chạm Việt Nam”, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam, cho biết: Từ năm 2020, Ngày thẻ Việt Nam đã trở thành hành trình của niềm tin và sự đổi mới, khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong trong chuyển đổi số.
Chủ đề năm nay: “Một chạm - Vạn niềm tin” - không chỉ kể những câu chuyện về công nghệ thanh toán, mà còn là thông điệp giàu tính nhân văn, đó là: Mỗi lần “chạm” là một nhịp kết nối - Giữa công nghệ và cảm xúc - Giữa con người và con người - Giữa quá khứ tự hào và tương lai rộng mở.
Năm nay, lần đầu tiên sau 5 năm tổ chức Ngày thẻ Việt Nam, chúng tôi cùng các đơn vị đồng hành và sự ủng hộ của các ca sĩ, nghệ sĩ – Một đêm nhạc với tên gọi “Chạm Việt Nam” đã được tổ chức.
“Trong đêm nhạc Fest ‘Chạm Việt Nam’ hôm nay, hãy để âm nhạc, ánh sáng và công nghệ dẫn lối để chúng ta tiếp tục được ‘chạm’ vào cảm xúc - để lan tỏa yêu thương, và ‘chạm’ vào trái tim - để giữ mãi ngọn lửa Việt Nam rực sáng, kiêu hãnh và nhân ái”, Trưởng ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 nói.
Tại đêm nhạc “Chạm Việt Nam”, âm nhạc kể câu chuyện thế hệ gen Z đầy sức sáng tạo, làm chủ công nghệ, cháy bỏng khát vọng, chung niềm tin đưa Việt Nam chuyển mình trong thời đại số.
Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh cho biết cô cảm thấy choáng ngợp với quy mô sân khấu của đêm nhạc. “Theo tôi được biết thì sân khấu năm nay được dàn dựng công phu, đầu tư chuyên nghiệp và sáng tạo khiến tôi rất mong chờ được trực tiếp trải nghiệm không khí sôi động ấy. Tôi tin rằng đây sẽ là một bữa tiệc âm nhạc - công nghệ thật đặc sắc dành cho giới trẻ”, cô nói.
Hoa hậu Việt Nam năm 2024 chia sẻ: “Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc đều có màu sắc rất riêng nhưng tôi đặc biệt mong chờ những phần trình diễn của rapper Đen. Âm nhạc của anh Đen luôn mang nhiều cảm xúc và lời ca rất sâu sắc”, người đẹp chia sẻ.
Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 với chủ đề: Một chạm - Vạn niềm tin.
Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 bao gồm: Hội thảo chuyên đề: “Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số”; Tọa đàm hướng nghiệp: “Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền”; Sự kiện “Sóng Festival: Một chạm - Vạn niềm tin”; Đêm nhạc “Chạm Việt Nam”; Chiến dịch Mega Sale 2025.