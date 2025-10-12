Đường lên đỉnh Olympia 25: Nam sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam giành vòng nguyệt quế Tháng

HHTO - Không khí tại trường quay Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 bùng nổ trong cuộc thi Tháng 3 - Quý 4 với màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở giữa bốn “nhà leo núi” tài năng. Sau những phần thi gây cấn và đầy cảm xúc, Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 295 điểm, khép lại hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức bằng chiến thắng thuyết phục.

Cuộc thi Tháng 3 - Quý 4, chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 với sự tham gia tranh tài của 4 nam sinh ưu tú: Huỳnh Ngọc Đăng Khoa (trường THPT chuyên Bến Tre, Vĩnh Long), Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Vũ Minh Đức (trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng) và Phạm Lê Minh (trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Trong phần thi Khởi động, Bảo Khánh vươn lên dẫn đầu với 60 điểm, theo sát là Đăng Khoa với 50 điểm, Lê Minh đứng ở vị trí thứ 3 với số điểm 35 và về cuối là Minh Đức với số điểm là 25.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Lê Minh có một cú lội ngược dòng từ vị trí thứ 3 lên dẫn đầu Đoàn leo núi. Nam sinh đến từ trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội nhanh tay nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác của từ khóa “Phạm Ngũ Lão” ngay sau khi gợi ý thứ 2 xuất hiện. Với sự quyết tâm và liều lĩnh, Lê Minh đã giành được 60 điểm, nâng tổng số điểm lên 95 điểm. Bảo Khánh, Đăng Khoa và Minh Đức hoàn thành vòng thi với số điểm lần lượt là 70 điểm, 60 điểm và 35 điểm.

Trong phần thi Tăng tốc, không khí tại trường quay trở nên “nóng hơn” với sự bám đuổi quyết liệt của các thí sinh. Kết thúc phần thi, Bảo Khánh quay trở lại dẫn đầu với 200 điểm, tiếp theo là Lê Minh với số điểm là 195 điểm, Đăng Khoa giành được 120 điểm và cuối cùng là Minh Đức với 85 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Tăng tốc.

Tại phần thi Về đích, Bảo Khánh lựa chọn 3 câu 20 điểm. Nam sinh xuất sắc đưa ra đáp án chính xác ở cả ba câu hỏi. Bảo Khánh hoàn thành phần thi với 260 điểm.

Minh Đức giữ phong độ ổn định, tiếp tục dẫn đầu sau phần thi Về đích.

Lê Minh lựa chọn gói câu hỏi 30-20-20 điểm. Ở hai câu hỏi đầu tiên, nam sinh giành thêm được 50 điểm. Tuy nhiên, ở câu hỏi cuối cùng của phần thi, Lê Minh đã để vụt mất 20 điểm vào tay Bảo Khánh. Lê Minh giành được 225 điểm sau phần thi về đích.

Lê Minh cũng rất tự tin trong phần thể hiện của mình

Đăng Khoa lựa chọn 3 câu 30-30-20 điểm. Trong câu hỏi đầu tiên, Đăng Khoa có câu trả lời chưa chính xác và ba thí sinh còn lại không có ai giành quyền trả lời. Ở hai câu hỏi cuối trong phần thi, Đăng Khoa đã nhanh chóng lấy lại phong độ và giành thêm được 50 điểm, nam sinh đạt được 170 điểm.

Đăng Khoa cũng có phần thể hiện tốt ở phần thi cuối﻿

Minh Đức lựa chọn về đích với 3 câu hỏi 30 điểm. Ở câu hỏi tiếng Anh đầu tiên, nam sinh không có câu trả lời chính xác, Bảo Khánh nhấn chuông và giành được 30 điểm. Ở câu hỏi thứ hai, nam sinh chưa có thêm điểm nào. Đến với câu hỏi cuối cùng, Đức lựa chọn ngôi sao hy vọng nhưng không đưa ra được câu trả lời. Bảo Khánh tiếp tục nhấn chuông trả lời, tuy nhiên, nam sinh bị trừ 15 điểm vì có câu trả lời sai. Minh Đức hoàn thành phần thi với số điểm còn 25 điểm.

Minh Đức vô cùng nỗ lực với phần về đích của mình

Kết quả chung cuộc, chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng 3 - Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 là Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) với 295 điểm. Đứng thứ 2 là Phạm Lê Minh (trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội) với 225 điểm. Huỳnh Ngọc Đăng Khoa (trường THPT chuyên Bến Tre, Vĩnh Long) dừng chân ở vị trí thứ 3 với số điểm là 170 điểm. Cuối cùng là Vũ Minh Đức (trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng) với 25 điểm.