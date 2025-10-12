Đường đua tuổi trẻ rực rỡ của sinh viên Kinh tế Quốc dân

Tối ngày 11/10, khuôn viên Đại học Kinh tế Quốc dân như vỡ òa trong biển người, âm nhạc và ánh sáng. Đại nhạc hội chào tân sinh viên NEU Concert 2025 chính thức diễn ra, mang đến một đêm hội rực rỡ, nơi những “tay đua” K67 hòa mình trong nhịp đập sôi động của tuổi trẻ, khởi đầu cho hành trình đại học bằng một dấu ấn không thể nào quên.

Nối tiếp chuỗi thành công vang dội của những năm trước, NEU Concert năm nay trở lại với quy mô hoành tráng hơn bao giờ hết, mang chủ đề “Burst of Speed” – thông điệp về tinh thần dám bứt phá, dám sống đúng chất và chọn nhịp điệu riêng cho hành trình mới của mình. Không đơn thuần là một buổi đại nhạc hội, chương trình còn là lời nhắn gửi đầy cảm hứng từ ngôi trường Kinh tế hàng đầu Việt Nam: hãy tự do bước vào đường đua của chính bạn, không cần phải chạy theo số đông, chỉ cần dám chọn con đường riêng và tiến về phía trước bằng tất cả nhiệt huyết.

Chương trình thu hút đông đảo các bạn trẻ tham dự

Ngay từ sáng sớm, không khí trong khuôn viên trường đã trở nên sôi động với hàng loạt hoạt động bên lề đầy sáng tạo. Những gian hàng trải nghiệm đến từ các nhà tài trợ như Vietcombank, Mắt Đông Đô, Grab, Anh Phi Bán Táo, Ecorp... nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông đảo sinh viên. Tại đây, các bạn trẻ hào hứng tham gia minigame, thử thách vui nhộn và nhận về những phần quà ý nghĩa. Dù những cơn mưa bất chợt của mùa thu Hà Nội có khiến công tác tổ chức thêm phần thử thách, tinh thần của các “tay đua” K67 vẫn không hề giảm nhiệt. Tiếng cười, tiếng nói và những ánh mắt háo hức của tân sinh viên đã khiến cả khuôn viên trường rộn ràng hơn bao giờ hết, báo hiệu một mùa NEU Concert đầy bùng nổ.

Phần hoạt động trải nghiệm thú vị, bổ ích

Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, cũng là lúc âm nhạc cất lên, cuốn hàng nghìn khán giả vào hành trình cảm xúc đầy màu sắc. Mở đầu chương trình, Phùng Khánh Linh xuất hiện với vẻ dịu dàng nhưng không kém phần nội lực, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với những bản hit quen thuộc như “Căn Gác Mùa Hè”, “Khóc Block”, “Tâm Sự Với Đêm Một Mình”. Chất giọng trong trẻo của cô khiến không khí buổi tối trở nên lắng đọng, khiến người nghe như được gột rửa những lo toan để đắm chìm trong giai điệu.

Phùng Khánh Linh tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu NEU Concert 2025

Không lâu sau đó, sân khấu thực sự bùng nổ khi Vũ., “hoàng tử Indie” của làng nhạc Việt, xuất hiện. Với những ca khúc đầy cảm xúc như “Những Lời Hứa Bỏ Quên”, “Anh Nhớ Ra”, “Lạ Lùng”, Vũ khiến hàng nghìn khán giả hòa giọng trong không gian đậm chất thơ. Mỗi câu hát, mỗi nốt nhạc như chạm vào tâm hồn người nghe, khiến họ như sống chậm lại giữa dòng chảy sôi động của tuổi trẻ.

Cao trào của đêm nhạc đến khi Anh Tú bước ra sân khấu. Với phong cách trình diễn mạnh mẽ, giọng hát nội lực cùng loạt bản hit quen thuộc như “Đôi Mắt x Chiếc Khăn Gió Ấm”, “Duyên Do Trời, Phận Tại Ta”, nam ca sĩ khiến cả sân trường vỡ òa trong tiếng reo hò. Sự tương tác đầy năng lượng giữa Anh Tú và hàng nghìn sinh viên đã biến không gian NEU Concert thành một “chảo lửa” thực thụ, nơi âm nhạc kết nối và cảm xúc hòa làm một.

Nhiều nam ca sĩ trẻ nổi tiếng góp mặt thổi bùng không khí đêm hội tại NEU

Chưa dừng lại ở đó, khi những giai điệu của Bùi Công Nam vang lên, cả khán đài như nổ tung. Các ca khúc “Tiến Hay Lùi”, “Những Ngày Trời Bao La”, “Chúa Tể” khiến không khí càng thêm cuốn hút. Vừa mộc mạc, vừa hiện đại, vừa sâu lắng lại vừa đầy năng lượng, “Bàm Tổng” Bùi Công Nam đã khiến cả đêm diễn chạm tới đỉnh điểm cảm xúc.

Khi ánh đèn dần mờ đi, sự xuất hiện của bộ đôi producer D.A & Lamar đã khép lại NEU Concert 2025 bằng một cú “bứt tốc” ngoạn mục. Dưới những giai điệu EDM sôi động và ánh sáng rực rỡ, hàng nghìn cánh tay cùng giơ lên, hàng nghìn giọng hát cùng hòa nhịp. Đường đua tuổi trẻ đã khép lại bằng một màn “quẩy tung nóc” đúng nghĩa, nơi tất cả hòa làm một trong những giây phút không thể nào quên.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, NEU Concert 2025 còn mang trong mình một thông điệp nhân văn sâu sắc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 10. Trong phát biểu của mình, PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân xúc động chia sẻ: “Bên cạnh lễ hội âm nhạc NEU Concert 2025, hãy biến hôm nay thành lễ hội của yêu thương, của sự sẻ chia.” Ngay sau đó, tổng số tiền 156 triệu đồng đã được quyên góp và chuyển tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – minh chứng cho tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng luôn chảy trong mạch máu của mỗi NEUer.

Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 10 ngay tại chương trình và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người tham dự.

Đêm nhạc khép lại, nhưng dư âm vẫn còn ngân mãi. Những giai điệu, những ánh đèn, những tiếng reo hò vẫn như vang vọng giữa bầu trời tháng 10. NEU Concert 2025 không chỉ là một chương trình chào tân sinh viên, mà còn là biểu tượng của tinh thần NEU – nơi âm nhạc hòa quyện cùng tuổi trẻ, nơi khởi đầu của một hành trình đại học đầy khát vọng. “Đường đua” đã chính thức mở, và những “tay đua” K67 giờ đây đã sẵn sàng bứt tốc, mang theo trong tim mình ngọn lửa đam mê và niềm tự hào mang tên Đại học Kinh tế Quốc dân.