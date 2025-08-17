Đừng nghĩ nhiều đến tương lai nữa

SVO - Trong số rất, rất nhiều những bài báo mà bạn từng đọc về việc đặt các mục tiêu, thì đều có một điểm chung: bạn cần đặt ra những mục tiêu dài hạn.

Nhưng có một điều nhỏ hơn, ít được chú ý hơn, nhưng ngày càng được các nhà nghiên cứu chứng minh là hiệu quả trong việc theo đuổi các mục tiêu, chính là tập trung vào những hành động nhỏ mà bạn có thể làm vào hôm nay!

Tất nhiên, bạn nên đặt những mục tiêu và kế hoạch dài hạn. Nhưng để thành công trong việc đạt được chúng, thì bạn nhất định phải đi từng bước một.

Theo cách nào đó, bạn sẽ cảm thấy điều này khác hẳn với câu nói: “Thấy cây mà không thấy rừng” – tức là chỉ chăm chú đến những chi tiết nhỏ (vô nghĩa), đến mức chẳng làm được điều gì (lớn) cả. Nhưng, bằng cách tập trung vào những gì bạn có thể thực hiện được vào bất kỳ ngày nào, thì bạn sẽ giảm bớt nỗi căng thẳng khi nghĩ đến tất cả những việc mình phải làm và, tất nhiên là, làm chúng!

Điều này đặc biệt đúng với các mục tiêu về tài chính, hay rèn luyện một kỹ năng mới – vốn là những mục tiêu luôn có vẻ choáng ngợp và dường như đòi hỏi sự khác biệt trong từng ngày.

Ví dụ, bạn đang cố gắng để dành tiền để mở một cửa hàng nhỏ. Nếu bạn nghĩ về tổng số tiền mà bạn muốn đạt tới – 100 triệu đồng, chẳng hạn thế - thì nó đúng là quá choáng ngợp và có thể khiến bạn nản lòng. Nhưng, bằng cách chia nhỏ nó ra thành những hành động hàng ngày hoặc hàng tuần, thì bạn có thể tạo được những bước khởi đầu tốt. Dù có thể là chưa nhiều, nhưng là có (còn hơn là không!). Và bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nữa!

Tức là, nếu bạn chỉ nghĩ đến con số 100 triệu, bạn có thể thoái chí đến mức chẳng muốn để dành một đồng nào nữa cả, và dẹp luôn suy nghĩ về việc mở một cửa hàng nhỏ! Bởi đó có vẻ là một con số khổng lồ, ngoài tầm với, và bạn chẳng nghĩ ra cách nào để kiếm được chừng đó tiền! Nhưng, bạn cứ để con số đó sang một bên và nghĩ đến một bước nhỏ - nhưng vững chắc – mà bạn có thể làm ngày hôm nay đi: tìm một cái hộp và để 50k vào đó chẳng hạn. Thế là, bạn đã đến gần mục tiêu của mình hơn một chút.

Những việc này cũng có nghĩa là, bạn cần tha thứ cho bản thân nếu chẳng may làm chưa tốt, hoặc nếu thời gian để đạt được mục tiêu lại dài hơn mức bạn dự định. Chẳng hạn, sau 2 tháng mà bạn không tiết kiệm được số tiền nhiều như mong muốn? Thì bạn cứ tiếp tục tiết kiệm thôi, từ ngày này sang ngày khác, thay vì tự trách móc mình và… bỏ cuộc. Bởi vì, trên con đường đi đến mục tiêu, thì ai cũng có lúc “trượt chân”. Nếu bạn “trượt chân” một lần, thì cũng chưa đến mức thế giới này sụp đổ. Ngày mai, bạn sẽ đi vững vàng hơn!

Các kỹ năng khác cũng vậy. Nếu bạn nghĩ đến mục tiêu giảm 10kg, bạn sẽ thấy rất quá sức. Nhưng nếu bạn tập trung vào ngày hôm nay: bạn sẽ ăn ít đi nửa bát cơm (và thay bằng nửa bát rau), đồng thời, sẽ tập thể dục tại chỗ 5 phút trong giờ… quảng cáo trên TV, thì bạn đã tiến gần đến mục tiêu hơn một chút rồi.

Hôm nay, tôi sẽ tập trung vào việc viết ít nhất một trang cho bài luận của mình, dọn dẹp ngăn kéo bàn và viết kế hoạch để chi tiêu ít hơn. Đến tối, tất nhiên tôi sẽ không có một số tiền lớn trong tài khoản, nhưng cũng không sao cả.

Tóm lại, bạn đừng nghĩ quá nhiều đến tương lai vội. Và như thế có nghĩa là, hãy tập trung vào hôm nay. Thế rồi, khi ngày mai đến, bạn lại tập trung vào ngày mai đó. Làm tốt trong từng ngày một, cũng là cách rất hiệu quả để đạt được các mục tiêu mà.