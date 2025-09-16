Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I: Khát vọng, sức mạnh vươn lên

Xây dựng văn kiện là một trong những nội dung quan trọng phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là sau khi sáp nhập, thành phố mang tầm vóc mới. Thành ủy Đà Nẵng xác định dự thảo các văn kiện phải thực sự thể hiện được ý chí, khát vọng, sức mạnh vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Khoa học, kỹ lưỡng

Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng văn kiện đại hội. Quá trình xây dựng các văn kiện đảm bảo yêu cầu chung của Trung ương, Thành ủy; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt phải đảm bảo tính Đảng, khoa học, chính xác, chất lượng và đúng tiến độ.

Đại hội Đại biểu thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 có 450 đại biểu chính thức.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội do Bí thư Thành ủy làm Trưởng Tiểu ban.

Ngay sau khi thành lập, Tiểu ban đã ban hành kế hoạch xây dựng văn kiện, làm việc với các địa phương, đơn vị để đánh giá những mô hình, cách làm hay, bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, làm cơ sở phục vụ công tác xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo ông, việc xây dựng văn kiện được thực hiện bài bản, khoa học và kỹ lưỡng. Trong mỗi giai đoạn đều thực hiện chặt chẽ quy trình thảo luận, cho ý kiến từ Tổ giúp việc, Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

“Sau khi bổ sung, hoàn chỉnh và hình thành các dự thảo văn kiện thì tiến hành lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố và tỉnh Quảng Nam (trước đây)…

Trên cơ sở đó tiếp thu, tổng hợp, hoàn chỉnh các văn kiện báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng xét duyệt công tác chuẩn bị Đại hội vào ngày 19/8/2025. Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, chất lượng và tính mới trong công tác xây dựng văn kiện Đại hội của Đảng bộ thành phố”, Phó chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đức Hoàng thông tin.

Ông Hoàng chia sẻ thêm, Tiểu ban Văn kiện đã nhận được nhiều góp ý trong quá trình xây dựng nội dung các văn kiện. Đa số đồng tình, nhất trí cao với nội dung các dự thảo. Một số ý kiến góp ý về chủ đề, phương châm nhiệm kỳ Đại hội; đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; nhận định rõ hơn những khó khăn, hạn chế đối với các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra...

Trên cơ sở đó, Tiểu ban Văn kiện đã chọn lọc, tiếp thu tối đa, đảm bảo cô đọng, ngắn gọn, phù hợp.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. Phương châm Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội có 450 đại biểu chính thức và 98 khách mời.

Trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam

Thành ủy Đà Nẵng xác định dự thảo các văn kiện phải thực sự thể hiện được ý chí, khát vọng, sức mạnh vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Nội dung các văn kiện đánh giá trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; Nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và rút ra bài học kinh nghiệm.

Bên cạnh đó xác định đúng đắn quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đảm bảo khả thi để đề ra mục tiêu phát triển thành phố mới trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho hay việc xây dựng văn kiện Đại hội có sự chọn lọc, kế thừa, phát huy những điểm mạnh.

Thành ủy định hướng đến năm 2030 đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam; là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực Châu Á.

Cùng với đó là 3 nhiệm vụ đột phá: Thứ nhất, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thứ hai, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Thứ ba, xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống Nhân dân khu vực miền núi.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ngay từ sớm. Các nội dung tập trung cụ thể hóa triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá và 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trên tinh thần 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm.

Theo Thành ủy Đà Nẵng, việc xây dựng dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết là điểm mới trong công tác chuẩn bị đại hội. Xây dựng song hành giữa Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sẽ đảm bảo tính khoa học, thống nhất giữa hai văn kiện này, đảm bảo sự kế thừa của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và khóa cũ trong việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời rút ngắn thời gian ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết, từ đó nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ, việc xây dựng văn kiện Đại hội sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam về chung một nhà có sự chọn lọc, kế thừa, làm rõ những chủ trương lớn của hai tỉnh thành trước đây.

“Các nghị quyết đã được ban hành của hai địa phương hiện nay về cơ bản vẫn tiếp tục áp dụng cho đến khi có nghị quyết mới. Nhưng những nội dung nào tốt hơn, ưu việt hơn thì cần được tập trung, phát huy để phục vụ cho nhân dân", ông nói.